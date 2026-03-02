Новий смартфон Apple iPhone 17e дебютував зі стартовою ціною 599 доларів за версію з 256 ГБ накопичувача та 799 за 512 ГБ у США, розповідає 24 Канал.

Це звичний стратегічний крок Apple спрямований на розширення своєї присутності у сегменті "доступніших" смартфонів. Фактично модель залишається на рівні попереднього iPhone "е", але отримує сучасні апаратні можливості.

Скільки iPhone 17e може коштувати в Україні?

Орієнтовно в Україні за базову версію iPhone 17e можуть просити 30 – 40 тисяч гривень, якщо конвертувати доларову вартість з урахуванням місцевих податків, мит і курсових коливань (схожі моделі Apple традиційно продаються дорожче, ніж номінальна ціна в США).

Це приблизно на 10 – 15 % дешевше порівняно з цінами на стандартний iPhone 17 при його запуску в Україні.

Які характеристики отримав iPhone 17e?

iPhone 17e отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR із яскравістю до 1200 ніт і захистом Ceramic Shield 2. Корпус виконаний з алюмінію, є захист від води та пилу за стандартом IP68.

Смартфон працює на 3-нм чипі A19 і підтримує 5G. За продуктивністю це повноцінний сучасний iPhone, який без проблем справляється з іграми, фотообробкою та багатозадачністю.

Основна камера на 48 МП підтримує 2x наближення без окремого телеоб'єктива та запис відео у 4K. Є MagSafe, бездротова зарядка до 15 Вт і швидка зарядка через USB-C. Також доступні супутникові функції безпеки та виявлення ДТП.

Чого очікувати користувачам?

Нова модель позиціюється як справжній "доступний флагман" – з сучасним процесором, якісною камерою, підтримкою актуальних стандартів зв'язку і MagSafe, але за помітно нижчою ціною, ніж у базового iPhone 17.

Це має зробити iPhone 17e привабливим для широкого кола покупців, які бажають пристрій Apple із достатньо хорошими характеристиками, але і з максимальною вигодою

iPhone 17e vs. iPhone 17: чим вони відрізняються?

iPhone 17e iPhone 17 Дисплей OLED 6,1″ Super Retina XDR OLED 6,3″ Super Retina XDR із ProMotion до 120 Гц (плавніший) Процесор A19 (8 ГБ RAM у деяких збірках) A19 із ProMotion підтримкою графіки Камери Одна 48 МП Fusion 48 МП система Dual Fusion і 18 МП фронтальна Пам'ять 256 ГБ і 512 ГБ 256 ГБ і 512 ГБ Частота дисплея 60 Гц До 120 Гц MagSafe Так Так Рекомендована ціна США 599 доларів 800 – 850 доларів (на старті продажів)

Стандартний iPhone 17 має перевагу в плавності анімації завдяки ProMotion, трохи кращу камеру і більший дисплей. Однак за своєю базовою "начинкою" – процесор і автономність – вони близькі. Але різниця в ціні може бути визначальною при виборі для багатьох користувачів.