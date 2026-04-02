Як звичайні смартфони допоможуть людству краще відчути атмосферу місячної місії?

Кожному члену екіпажу видали сучасні смартфони iPhone 17 Pro Max. Вони були ретельно запаковані в костюми ще до старту, а потім з'явилися на кадрах, знятих усередині капсули Orion, пише TechRadar.

Таке рішення відображає фундаментальне зрушення в тому, як космічні агентства підходять до процесу документування подій. На початку 2026 року адміністратор NASA Джаред Айзекман запровадив нову політику, яка дозволяє астронавтам брати з собою знайомі споживчі пристрої. Основною метою використання iPhone є створення високоякісних зображень та запис особистих моментів під час історичного обльоту супутника Землі.

Представники космічного агентства переконані, що такий підхід допоможе скоротити дистанцію між складними науковими операціями та повсякденним життям аудиторії на Землі. Використання пристроїв, які є в кишені майже кожної людини, робить дослідження космосу ближчим і зрозумілішим для мільйонів глядачів.

iPhone 17 Pro Max вкладають у скафандри, а потім вони з'являються на кадрах з орбіти: дивіться відео

NASA astronauts are given silver iPhone 17 Pro Max for the Artemis II flight!



The same phone we use could be used to take pictures of the Moon ?



Look at how it's floating in zero gravity, this could be the ultimate Shot on iPhone commercial — Shishir (@ShishirShelke1) April 2, 2026

Попри використання побутової електроніки, питання безпеки залишається пріоритетним. Усі смартфони на борту працюють виключно в режимі польоту, звертає увагу IndiaToday. Це гарантує, що бездротові сигнали не створюватимуть перешкод для складних систем космічного корабля та не намагатимуться під'єднатися до наземних мереж.

Фактично, ці гаджети перетворилися на автономні камери та інструменти для запису відео, які за своїми характеристиками можуть конкурувати з деяким професійним обладнанням, таким як фотокамери. Їхня компактність та простота у використанні дають екіпажу можливість швидко фіксувати унікальні кадри, не відволікаючись на налаштування спеціалізованої техніки.

Крім того, смартфони є набагато легшими, що критично важливо у випадку космічних запусків, де кожен грам важливий.

Вони вже працюють, але це лише початок

Перші результати цієї ініціативи вже з'явилися в мережі. Соціальні медіа облетіли кадри, на яких астронавти тестують свої смартфони в умовах невагомості. На одному з відео зафіксовано, як iPhone вільно переміщується в кабіні, а на іншому астронавтка Крістіна Кох знімає Віктора Гловера під час керування кораблем.

Очікується, що найцікавіші кадри будуть отримані під час максимального наближення до Місяця. Астронавти обов'язково робитимуть знімки супутника, які увійдуть в історію. Для компанії Apple це чудова можливість запустити нову рекламну кампанію з використанням цих знімків та відео.