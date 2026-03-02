Новый смартфон Apple iPhone 17e дебютировал со стартовой ценой 599 долларов за версию с 256 ГБ накопителя и 799 за 512 ГБ в США, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Apple без лишнего шума представила новый iPad Air

Это привычный стратегический шаг Apple направлен на расширение своего присутствия в сегменте "доступных" смартфонов. Фактически модель остается на уровне предыдущего iPhone "е", но получает современные аппаратные возможности.

Сколько iPhone 17e может стоить в Украине?

Ориентировочно в Украине за базовую версию iPhone 17e могут просить 30 – 40 тысяч гривен, если конвертировать долларовую стоимость с учетом местных налогов, пошлин и курсовых колебаний (похожие модели Apple традиционно продаются дороже, чем номинальная цена в США).

Это примерно на 10 – 15 % дешевле по сравнению с ценами на стандартный iPhone 17 при его запуске в Украине.

Какие характеристики получил iPhone 17e?

iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с яркостью до 1200 нит и защитой Ceramic Shield 2. Корпус выполнен из алюминия, есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон работает на 3-нм чипе A19 и поддерживает 5G. По производительности это полноценный современный iPhone, который без проблем справляется с играми, фотообработкой и многозадачностью.

Основная камера на 48 МП поддерживает 2x приближение без отдельного телеобъектива и запись видео в 4K. Есть MagSafe, беспроводная зарядка до 15 Вт и быстрая зарядка через USB-C. Также доступны спутниковые функции безопасности и обнаружения ДТП.

Подробнее о характеристиках iPhone 17e читайте в нашем отдельном материале.

Чего ожидать пользователям?

Новая модель позиционируется как настоящий "доступный флагман" – с современным процессором, качественной камерой, поддержкой актуальных стандартов связи и MagSafe, но по заметно более низкой цене, чем у базового iPhone 17.

Это должно сделать iPhone 17e привлекательным для широкого круга покупателей, желающих устройство Apple с достаточно хорошими характеристиками, но и с максимальной выгодой

iPhone 17e vs. iPhone 17: чем они отличаются?

iPhone 17e iPhone 17 Дисплей OLED 6,1″ Super Retina XDR OLED 6,3″ Super Retina XDR с ProMotion до 120 Гц (более плавный) Процессор A19 (8 ГБ RAM в некоторых сборках) A19 с ProMotion поддержкой графики Камеры Одна 48 МП Fusion 48 МП система Dual Fusion и 18 МП фронтальная Память 256 ГБ и 512 ГБ 256 ГБ и 512 ГБ Частота дисплея 60 Гц До 120 Гц MagSafe Да Да Рекомендованная цена США 599 долларов 800 – 850 долларов (на старте продаж)

Стандартный iPhone 17 имеет преимущество в плавности анимации благодаря ProMotion, чуть лучшую камеру и больший дисплей. Однако по своей базовой "начинке" – процессор и автономность – они близки. Но разница в цене может быть определяющей при выборе для многих пользователей.