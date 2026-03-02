Apple офіційно представила iPhone 17e на своєму сайті. Смартфон отримав низку актуальних рішень, характерних для новіших поколінь.

Дивіться також 5 неочевидних функцій iPad, про які мало хто знає

Що пропонує новий iPhone 17e і чим він відрізняється?

iPhone 17e оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR із піковою яскравістю до 1200 ніт у режимі HDR. Екран прикритий склом Ceramic Shield 2.

За даними компанії, нове покриття утричі стійкіше до подряпин, ніж у попередній версії. Корпус виконаний з алюмінію аерокосмічного класу. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP68, що дозволяє йому витримувати занурення у воду на визначену глибину.

Модель доступна у трьох кольорах: чорному, білому та ніжно-рожевому.



Кольори нового iPhone 17e / Фото Apple

Продуктивність

Серцем смартфона став чип A19, виготовлений за 3-нм техпроцесом. Він має 6 ядер центрального процесора та 4-ядерний графічний модуль із підтримкою апаратного трасування променів.

За заявою Apple, продуктивність CPU до двох разів вища порівняно з iPhone 11. Окрему увагу компанія приділила зв’язку.

iPhone 17e отримав новий модем C1X власної розробки. Він до двох разів швидший за C1 у попередній моделі та водночас енергоефективніший.

Смартфон підтримує 5G, Wi-Fi, бездротову зарядку Qi2 потужністю до 15 Вт і магнітну систему MagSafe для аксесуарів.

Камери та зайомка

Основна камера Fusion на 48 МП підтримує зйомку з 2x "оптичним" наближенням без окремого телеоб’єктива. Користувачі можуть зберігати фото у роздільній здатності 24 або 48 МП. Портретний режим вдосконалили: смартфон автоматично записує дані про глибину сцени, що дозволяє змінювати фокус уже після зйомки.

Підтримується запис відео у 4K Dolby Vision із частотою до 60 кадрів на секунду, а також просторове аудіо.

Автономність і зарядка

Компанія заявляє, що iPhone 17e працює протягом усього дня завдяки енергоефективності A19 і нового модема. Через USB-C смартфон підтримує швидку зарядку: до 50% акумулятора приблизно за 30 хвилин. Також доступна магнітна система MagSafe для зарядних пристроїв, чохлів, гаманців та інших аксесуарів.

Серед можливостей безпеки – екстрений SOS через супутник, надсилання повідомлень через супутник, допомога на дорозі та передавання геолокації через сервіс Find My. Передбачено функцію виявлення ДТП з автоматичним викликом екстрених служб.

Смартфон постачається з iOS 26, яка включає можливості Apple Intelligence.



Смартфон отримав MagSafe / Фото Apple

Ціна iPhone 17e і дата старту продажів

iPhone 17e доступний у версіях із 256 ГБ і 512 ГБ пам'яті. Базова конфігурація на 256 ГБ стартує від 599 доларів.

Попередні замовлення відкриються 4 березня, а офіційний старт продажів заплановано на 11 березня.