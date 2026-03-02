Apple офіційно представила iPhone 17e на своєму сайті. Смартфон отримав низку актуальних рішень, характерних для новіших поколінь.
Що пропонує новий iPhone 17e і чим він відрізняється?
iPhone 17e оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR із піковою яскравістю до 1200 ніт у режимі HDR. Екран прикритий склом Ceramic Shield 2.
За даними компанії, нове покриття утричі стійкіше до подряпин, ніж у попередній версії. Корпус виконаний з алюмінію аерокосмічного класу. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP68, що дозволяє йому витримувати занурення у воду на визначену глибину.
Модель доступна у трьох кольорах: чорному, білому та ніжно-рожевому.
Кольори нового iPhone 17e / Фото Apple
Продуктивність
Серцем смартфона став чип A19, виготовлений за 3-нм техпроцесом. Він має 6 ядер центрального процесора та 4-ядерний графічний модуль із підтримкою апаратного трасування променів.
За заявою Apple, продуктивність CPU до двох разів вища порівняно з iPhone 11. Окрему увагу компанія приділила зв’язку.
iPhone 17e отримав новий модем C1X власної розробки. Він до двох разів швидший за C1 у попередній моделі та водночас енергоефективніший.
Смартфон підтримує 5G, Wi-Fi, бездротову зарядку Qi2 потужністю до 15 Вт і магнітну систему MagSafe для аксесуарів.
Камери та зайомка
Основна камера Fusion на 48 МП підтримує зйомку з 2x "оптичним" наближенням без окремого телеоб’єктива. Користувачі можуть зберігати фото у роздільній здатності 24 або 48 МП. Портретний режим вдосконалили: смартфон автоматично записує дані про глибину сцени, що дозволяє змінювати фокус уже після зйомки.
Підтримується запис відео у 4K Dolby Vision із частотою до 60 кадрів на секунду, а також просторове аудіо.
Автономність і зарядка
Компанія заявляє, що iPhone 17e працює протягом усього дня завдяки енергоефективності A19 і нового модема. Через USB-C смартфон підтримує швидку зарядку: до 50% акумулятора приблизно за 30 хвилин. Також доступна магнітна система MagSafe для зарядних пристроїв, чохлів, гаманців та інших аксесуарів.
Серед можливостей безпеки – екстрений SOS через супутник, надсилання повідомлень через супутник, допомога на дорозі та передавання геолокації через сервіс Find My. Передбачено функцію виявлення ДТП з автоматичним викликом екстрених служб.
Смартфон постачається з iOS 26, яка включає можливості Apple Intelligence.
Смартфон отримав MagSafe / Фото Apple
Ціна iPhone 17e і дата старту продажів
iPhone 17e доступний у версіях із 256 ГБ і 512 ГБ пам'яті. Базова конфігурація на 256 ГБ стартує від 599 доларів.
Попередні замовлення відкриються 4 березня, а офіційний старт продажів заплановано на 11 березня.