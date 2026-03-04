Усе чим пожертвувала Apple: на які компроміси йде новий MacBook Neo заради низької ціни

Apple офіційно представила MacBook Neo – свій найбільш доступний ноутбук за останні роки. Ціна в 599 доларів виглядає неймовірно привабливо, проте за нею стоїть ціла низка технічних рішень, які можуть стати несподіванкою для майбутніх власників. Новинка обіцяє змінити правила гри на ринку бюджетних рішень, але ціна такої доступності вимагає детального аналізу характеристик пристрою.

Яку ціну насправді доведеться заплатити за володіння найдешевшим ноутбуком Apple?

Поява MacBook Neo стала відповіддю на запит ринку щодо недорогого комп'ютера для навчання та повсякденних завдань. Пристрій побудований на базі чипа A18 Pro, який зазвичай можна зустріти у флагманських смартфонах компанії. Проте використання мобільного процесора наклало певні технічні обмеження, які користувачам доведеться враховувати під час роботи, пише 24 Канал.

Дивіться також MacBook Neo офіційно представлений: що відомо про таємничий ґаджет Apple

Одним із найбільш несподіваних рішень стала конфігурація роз'ємів. MacBook Neo оснащений двома портами USB-C, проте вони мають різні специфікації, пише MacRumors.

Перший порт підтримує стандарт USB 3 зі швидкістю передачі даних до 10 Гігабітів на секунду і дозволяє підключати зовнішній монітор через DisplayPort.

Другий порт обмежений швидкістю USB 2, що становить лише 480 Мегабітів на секунду.



MacBook Neo має два порти, але вони абсолютно різні / Фото Apple

Зовнішньо вони виглядають ідентично, що може призвести до плутанини, коли користувач намагатиметься підключити швидкий накопичувач або дисплей не до того роз'єму. Хоча обидва порти підтримують зарядку, відсутність магнітного роз'єму MagSafe змушує займати один із них для живлення пристрою.

Також ноутбук підтримує лише один зовнішній дисплей, що нагадує обмеження перших моделей на чипах Apple Silicon.



MacBook Neo / Фото 9to5mac

Питання пам'яті в новій моделі також вирішене досить жорстко. Користувачі обмежені лише 8 Гігабайтами оперативної пам'яті без жодної можливості розширення. Це виглядає кроком назад порівняно з новими MacBook Air, де базовий обсяг був навпаки збільшений до 16 Гігабайтів.

Щодо постійної пам'яті, то в базовій версії за 599 доларів пропонується накопичувач на 256 Гігабайтів, пише 9to5mac. Цікаво, що Apple пов'язала наявність системи безпеки Touch ID з обсягом пам'яті. Щоб отримати сканер відбитків пальців на клавіатурі Magic Keyboard, необхідно обрати дорожчу конфігурацію на 512 Гігабайтів, яка коштує на 100 доларів більше. Окремо додати Touch ID до базової моделі неможливо, додає MacRumors.



Хочете Touch ID на MacBook Neo? Це коштуватиме вам на 100 доларів більше / Фото Apple

Автономність пристрою також зазнала скорочень заради низької ціни. MacBook Neo здатний пропрацювати до 11 годин у режимі перегляду вебсторінок через бездротову мережу або до 16 годин під час відтворення відео, як показує Apple на сторінці MacBook Neo. Для порівняння, MacBook Air витримує 15 та 18 годин відповідно, а професійні моделі мають ще вищі показники.

Чи є хоч якісь плюси?

Попри всі обмеження, новинка пропонується в яскравих кольорах: сріблястому, цитрусовому, рожевому та індиго. Для студентів та викладачів діє спеціальна ціна – 499 доларів за базову модель. Ноутбук не запропонує нічого екстраординарного в плані потужності, але згодиться тим, хто хоче працювати в екосистемі Apple, не має грошей на дорогі моделі й узагалі не планує виконувати якісь "важкі" в плані навантажень на процесор завдання.



MacBook Neo / Фото 9to5mac

Попередні замовлення на пристрій стартують 4 березня 2026 року, а офіційні продажі розпочнуться в середу, 11 березня.

Цей ноутбук стане найдешевшим у лінійці, проте покупцям варто зважити, чи готові вони миритися з відсутністю MagSafe, повільним USB-портом та обмеженою пам'яттю заради економії.