Новые слухи "спалили" дату выхода MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном

Журналист Марк Гурман поделился инсайдерской информацией в своем дебютном подкасте Power On. По его данным, американский техногигант Apple планирует выпустить обновленные ноутбуки с диагональю экрана 35,6 и 40,6 сантиметра (14 и 16 дюймов) и сенсорным управлением уже в ближайшее время.

Когда выйдет сенсорный ноутбук от Apple

Это может произойти уже в октябре или ноябре этого года. Специалисты Apple сейчас активно тестируют эти устройства вместе с бета-версией операционной системы macOS 27.2, релиз которой запланирован на конец октября, пишет издание MacRumors.

Я считаю, что Apple представит свой первый MacBook Pro с сенсорным экраном этой осенью, уже в октябре. Релиз может сдвинуться на ноябрь, но это произойдет как минимум в октябре,

– прокомментировал Марк Гурман.

Помимо сенсорного OLED-дисплея, новые портативные компьютеры получат значительно более тонкий корпус и фирменный интерактивный вырез Dynamic Island вместо устаревшего чубчика.

Внутри ноутбуков будут работать процессоры M5 Pro и M5 Max.

Исследователи и инженеры компании также тестируют собственные сотовые модемы C1X или C2, которые позволят компьютерам подключаться к сетям 5G без использования точки доступа на iPhone.

Премиальный статус и будущее линейки

Купертиновцы планируют позиционировать новые сенсорные модели выше стандартных версий MacBook Pro, поэтому в руководстве обсуждают даже отдельное название MacBook Ultra.

Стандартные же ноутбуки перейдут на чипы M7 Pro и M7 Max только в следующем году.