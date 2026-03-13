Неожиданная магнитная буря ударит по Земле 13 марта: что прогнозируют ученые

13 марта 2026 года приборы на Земле начали фиксировать слабую активность в магнитосфере планеты. Предупреждение о магнитной буре появилось в последний момент.

Какой будет магнитная буря 13 марта?

К счастью для земных технологий, буря будет незначительной – лишь G1. С другой стороны, это плохие новости для всех, кто хотел бы насладиться полярными сияниями. Возмущения такого уровня проявляют себя только далеко на севере, поэтому рассчитывать на зрелище на этот раз не стоит, пишет 24 Канал.

Как пишет ресурс SolarHam, вина за возмущение лежит на длинной корональной дыре, простирающейся через видимый диск от северного полушария до юго-восточного края. Это та самая корональная дыра, что присутствовала в прошлом месяце. Она обернулась вместе с Солнцем и теперь, согласно правилам, получила новый номер.

Вот сравнение между 13 февраля и сегодняшним 13 марта:



Сравнение корональной дыры между 13 февраля и 13 марта / Фото SolarHam/SDO

Эти дыры в атмосфере Солнца, через которые солнечный ветер выходит с большей скоростью, могут открываться на короткие промежутки времени или оставаться неделями, меняя форму и размер. Они видимы только в экстремальном ультрафиолетовом (EUV) и мягком рентгеновском диапазонах спектра, но не в видимом. На изображениях в этих диапазонах они выглядят как темные области на солнечной короне из-за меньшей плотности и температуры плазмы по сравнению с окружающей средой. Таким образом, чтобы увидеть корональные дыры, недостаточно обычных телескопов.

Эта ситуация очень похожа на прошлый раз, когда незначительный шторм на уровне G1 наблюдался 15 февраля. Тогда высокоскоростной поток достиг Земли через несколько дней после того, как корональная дыра прошла через центр видимого солнечного диска. Такой же результат прогнозируется на этот раз 13 – 14 марта, как показывают данные NOAA. Полярное сияние в высоких широтах может появиться уже этим вечером или на выходных.

На момент публикации магнитной бури еще нет, а Kp-индекс, который показывает общее количество солнечного ветра, контактирующего с магнитосферой Земли, находится на уровне меньше чем 3, показывают данные SpaceWeatherLive. Для начала бури на уровне G1 Kp-индекс должен составлять 5, отмечает Space Weather Prediction Center.