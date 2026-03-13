Неочікувана магнітна буря вдарить по Землі 13 березня: що прогнозують учені

13 березня 2026 року прилади на Землі почали фіксувати слабку активність у магнітосфері планети. Попередження про магнітну бурю з'явилося в останній момент.

Якою буде магнітна буря 13 березня?

На щастя для земних технологій, буря буде незначною – лише G1. З іншого боку, це погані новини для всіх, хто хотів би насолодитися полярними сяйвами. Збурення такого рівня проявляють себе лише далеко на півночі, тому розраховувати на видовище цього разу не варто, пише 24 Канал.

Дивіться також Учені розкрили абсолютно неочікуване походження Сонця: де воно народилось насправді

Як пише ресурс SolarHam, провина за збурення лежить на довжелезній корональній дірі, що простягається через видимий диск від північної півкулі до південно-східного краю. Це та сама корональна діра, що була присутня минулого місяця. Вона обернулася разом із Сонцем і тепер, згідно з правилами, отримала новий номер.

Ось порівняння між 13 лютого та сьогоднішнім 13 березня:



Порівняння корональної діри між 13 лютого та 13 березня / Фото SolarHam/SDO

Ці діри в атмосфері Сонця, через які сонячний вітер виходить з більшою швидкістю, можуть відкриватися на короткі проміжки часу або залишатися тижнями, змінюючи форму та розмір. Вони видимі лише в екстремальному ультрафіолетовому (EUV) та м'якому рентгенівському діапазонах спектра, але не у видимому. На зображеннях у цих діапазонах вони виглядають як темні області на сонячній короні через меншу щільність і температуру плазми порівняно з навколишнім середовищем. Таким чином, щоб побачити корональні діри, недостатньо звичайних телескопів.

Ця ситуація дуже схожа на минулий раз, коли незначний шторм на рівні G1 спостерігався 15 лютого. Тоді високошвидкісний потік досяг Землі за кілька днів після того, як корональна діра пройшла через центр видимого сонячного диска. Такий самий результат прогнозується цього разу 13 – 14 березня, як показують дані NOAA. Полярне сяйво у високих широтах може з'явитися вже цього вечора або на вихідних.

На момент публікації магнітної бурі ще немає, а Kp-індекс, який показує загальну кількість сонячного вітру, що контактує з магнітосферою Землі, перебуває на рівні менше ніж 3, показують дані SpaceWeatherLive. Для початку бурі на рівні G1 Kp-індекс повинен становити 5, зазначає Space Weather Prediction Center.