Магнитные бури в январе: солнечные вспышки вызовут ряд событий уже в ближайшее время

Начало 2026 года сопровождается повышенной солнечной активностью, которая сформировалась еще в конце декабря. Серия вспышек и выбросов корональной массы создала условия для геомагнитных возмущений, которые могут влиять на околоземное пространство, связь и полярные сияния в ближайшие дни.

Какой будет космическая погода в первые дни января?

Солнце завершило 2025 год мощной вспышкой класса M7.1, которая оказалась не только яркой, но и крайне энергичной. Эта вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, траектория которого, по обновленным моделям NOAA, оказалась более направленной к Земле, чем прогнозировалось ранее, пишет 24 Канал.

Согласно моделированию NOAA SWPC WSA-ENLIL, основной удар этого облака плазмы ожидается в конце суток 2 января или в самом начале дня 3 января. Возможное отклонение составляет 7 часов.



Вспышка M7.1, которая произошла 31 декабря / Фото SDO/NASA

На 2 января ученые объявили предупреждение о буре на уровне G1, что соответствует слабым геомагнитным возмущениям.

В то же время на 3 января действует предупреждение о возможной буре уровня G2 – это уже умеренный уровень, который может иметь ощутимые последствия для радиосвязи, навигационных систем и состояния ионосферы на севере планеты.

Отдельное внимание специалисты обращают на суббури – кратковременные, но интенсивные высвобождения энергии в магнитном поле Земли. Именно они часто отвечают за внезапное усиление полярного сияния и его распространение в более низкие широты. Несмотря на то, что во время геомагнитных бурь овал сияния расширяется постепенно, суббури могут дать значительно более яркий эффект за короткое время.

Для наблюдателей ситуация осложняется полная Луна, известным как Волчья Луна, свет которой уменьшит контрастность полярных сияний, пишет Spaceweather. Это особенно актуально для средних широт, где даже при благоприятных условиях сияния остаются слабо заметными.

Короткая запись вспышки M7.1: смотрите видео

Возможна буря 4 января

Кроме вспышки M7.1, активной оказалась и солнечная область AR4324, которая спродуцировала вспышку класса C6.2, пишет solen.info. Хотя такие вспышки считаются слабыми, они также способны запускать выбросы корональной массы.

По текущим оценкам, этот выброс может достичь Земли около 4 января с вероятностью геомагнитных бурь уровня G1 – G2. Не исключено, что на эту дату будет объявлено отдельное предупреждение, но по состоянию на второе января его еще нет.

Это моделирование показывает поток коронального выброса массы от вспышки C6.2 и то, как он будет контактировать с Землей (желтый круг): видео

Итог прогнозов

В общем, первые дни января проходят под знаком нестабильной космической погоды. Геомагнитная активность будет оставаться повышенной как минимум до 3 – 4 января, а окончательная интенсивность бурь будет зависеть от скорости и ориентации магнитного поля выбросов корональной массы во время их взаимодействия с магнитосферой Земли.

Для украинцев угрозы нет, поскольку уровни G1 и G2 не достигают так далеко на юг.