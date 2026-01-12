Что произошло с магнитным полем Земли?

Солнечный выброс достиг нашей планеты еще 10 января в 20:13 по всемирному координированному времени, но основные эффекты наблюдали уже в начале следующего дня. Сначала поток солнечной плазмы вызвал незначительную бурю уровня G1, однако уже через несколько часов интенсивность усилилась до умеренного уровня G2. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США оперативно выдало соответствующие предупреждения, пишет 24 Канал.

Причиной бури стал корональный выброс массы, который оторвался от Солнца 8 января. Ударная волна от выброса двигалась со скоростью около 600 километров в секунду, создавая благоприятные условия для длительной геомагнитной активности.

Когда выброс столкнулся с магнитосферой планеты, он спровоцировал так называемую суббурю – внезапное высвобождение накопленной магнитной энергии. Это явление быстро расширило аврорный овал, сдвинув зону видимости полярных сияний намного южнее обычных полярных регионов. Индексы геомагнитной активности резко возросли.

Особенно впечатляющие наблюдения поступили из Европы. Северное сияние увидели не только в Скандинавии, где оно случается регулярно, но и в Берлине, на северном побережье Германии в Кап Аркона и в северной Австрии.



Кап-Аркона, северная Германия / Фото Jure Atanackov



Сияние в небе Берлина / Фото Marko Rummelsburg

Самой южной точкой наблюдения стала местность Чима-Пора в северной Италии на широте 45 градусов северной широты – впечатляющее достижение для геомагнитной бури такой интенсивности.



Чима Пора, северная Италия / Фото Jure Atanackov



Ледник Презена, Италия / Фото @frapepppemaria в соцсети X

Вебкамеры и фотографы зафиксировали характерные зеленовато-красные дуги на ночном небе. На некоторых снимках из Германии заметна так называемая дуга стабильного красного сияния – редкое явление, возникающее в результате нагревания верхних слоев атмосферы.

Сияния в Украине

Украинские наблюдатели также сообщили северное сияние. В частности, Сумской областной центр по гидрометеорологии опубликовал фотографии явления над Сумской областью.



Полярное сияние над Сумской областью, Роменский район / Фото Антон Редькин/Сумский областной центр по гидрометеорологии



Что такое суббури и как они смогли принести сияния аж в Украину?

Авроральная суббуря – это короткий, но очень интенсивный эпизод в пределах аврорального овала, когда накопленная в магнитном поле Земли энергия резко высвобождается. Именно суббури создают те самые динамические, яркие и фотогеничные проявления полярного сияния, ради которых люди едут за сотни километров.

Магнитное поле Земли выполняет роль защитного щита от солнечного ветра. Оно не является жестким – под давлением заряженных частиц с Солнца магнитосфера растягивается, образуя длинный "хвост" на ночной стороне планеты. В этом хвосте постепенно накапливается энергия. Когда напряжение становится критическим, система резко перестраивается, и заряженные частицы устремляются обратно в атмосферу. Именно этот момент и является началом суббури.

Почему суббури важнее индекса Kp

Многие наблюдатели ориентируются исключительно на индекс Kp, но он показывает усредненную глобальную активность за несколько часов. Суббуря же – локальное и быстрое событие. Она может произойти даже при низком Kp и при этом дать чрезвычайно яркое небесное шоу.

Во время суббури полярное сияние становится выше и ярче. Зеленое свечение дополняется розовыми и фиолетовыми оттенками из-за возбуждения молекул азота на более низких высотах. На больших высотах активируется красное свечение кислорода, которое может быть заметным за сотни километров от основной зоны сияния. Именно поэтому в средних широтах, например в Украине, суббури часто является единственным шансом что-то увидеть.

Основные фазы суббури

Суббуря состоит из трех фаз, которые обычно укладываются в цикл продолжительностью от 3 до 4 часов:

Фаза роста. Длится примерно 1 – 2 часа. На небе видны спокойные дуги, вытянутые с востока на запад. Они медленно смещаются на юг и могут даже тускнеть. Это не плохой знак – в этот момент энергия активно накапливается.

Фаза расширения. Самая короткая и самая эффектная часть, длящаяся около 15 – 30 минут. Спокойная дуга резко ярче, появляются так называемые "авроральные бусины", после чего свечение стремительно движется на север и начинает хаотично танцевать. Именно здесь появляются насыщенные цвета, короны и вертикальные занавесы.

Фаза восстановления. Длится от 1 до 3 часов. Четкие структуры распадаются на пульсирующие пятна. Активность постепенно угасает, но система может снова быстро перейти к новой фазе роста.

Как понять, что суббуря приближается

Ключевой параметр солнечного ветра – направление межпланетного магнитного поля, в частности его ориентация "север-юг", известен как Bz. Когда Bz направлен на юг, энергия поступает в магнитосферу значительно эффективнее. Примерно 30 минут устойчивого южного Bz часто достаточно, чтобы система дошла до критического состояния. Дополнительную подсказку дают магнитометры спутников GOES. Падение значений означает накопление энергии, а резкий скачок вверх – начало фазы расширения. В этот момент стоит немедленно смотреть на небо.

Практическое значение для наблюдателей

Для людей в средних широтах суббуря меняет все. В спокойные периоды авроральный овал остается за горизонтом, но во время суббури сияние "вырастает" в высоту и становится видимым даже издалека. Часто это выглядит как красноватое свечение или вертикальные столбы над северным горизонтом.

Понимание ритма суббура позволяет не стоять на холоде всю ночь, а выходить именно тогда, когда шансы максимальны. Это не гарантирует шоу каждый раз, но существенно повышает эффективность и качество наблюдений.

Буря 11 января и ее последствия

Самые активные фазы шторма произошли примерно в 20:50 и 23:22 по всемирному времени, когда интенсивность достигала уровня Kp6 по планетарному индексу. В течение ночи наблюдались повторные суббури, в частности около 23:00 – 23:30, что поддерживало высокую геомагнитную активность и возможность наблюдения полярных сияний на средних широтах.

Интересно, что шторм повлиял не только на зрелищность ночного неба. Системы точного позиционирования авиации претерпели серьезные сбои. Широкозонная система дополнения для федеральной авиационной администрации США показала критическое ухудшение точности вертикального позиционирования. На картах мониторинга красным цветом обозначились огромные территории над канадскими провинциями, а затем сбои распространились на Канзас и Колорадо – это свидетельствует о масштабе влияния геомагнитных возмущений на спутниковую навигацию.



Сияние на границе США и Канады 11 января 2026 года / Фото Vincent Ledvina



Полярные сияния на Шетландских островах в Великобритании / Фото @7amOracle в соцсети X



Полярные сияния на Шетландских островах в Великобритании / Фото @7amOracle в соцсети X

Некоторые специалисты предполагали возможность усиления шторма до уровня G3, что классифицируется как сильная геомагнитная буря. Однако по состоянию на утро 11 января интенсивность стабилизировалась на уровне G1 – G2. Условия оставались достаточно благоприятными для наблюдения полярных сияний в умеренных широтах Европы и Северной Америки.

Это явление напоминает о постоянном взаимодействии нашей планеты с солнечной активностью. Коронные выбросы массы происходят регулярно, но только те, что направлены непосредственно к Земле, могут вызвать геомагнитные возмущения. Интенсивность таких штормов зависит от скорости выброса, его магнитной конфигурации и угла удара о магнитосферу.