Магнітні бурі у січні: сонячні спалахи спричинять низку подій уже найближчим часом

Початок 2026 року супроводжується підвищеною сонячною активністю, яка сформувалася ще наприкінці грудня. Серія спалахів і викидів корональної маси створила умови для геомагнітних збурень, що можуть впливати на навколоземний простір, зв’язок і полярні сяйва найближчими днями.

Якою буде космічна погода у перші дні січня?

Сонце завершило 2025 рік потужним спалахом класу M7.1, який виявився не лише яскравим, а й вкрай енергійним. Цей спалах супроводжувався викидом корональної маси, траєкторія якого, за оновленими моделями NOAA, виявилася більш спрямованою до Землі, ніж прогнозувалося раніше, пише 24 Канал.

Згідно з моделюванням NOAA SWPC WSA-ENLIL, основний удар цієї хмари плазми очікується наприкінці доби 2 січня або на самому початку дня 3 січня. Можливе відхилення становить 7 годин.



Спалах M7.1, який стався 31 грудня / Фото SDO/NASA

На 2 січня вчені оголосили попередження про бурю на рівні G1, що відповідає слабким геомагнітним збуренням.

Водночас на 3 січня діє попередження про можливу бурю рівня G2 – це вже помірний рівень, який може мати відчутні наслідки для радіозв’язку, навігаційних систем і стану іоносфери на півночі планети.

Окрему увагу фахівці звертають на суббурі – короткочасні, але інтенсивні вивільнення енергії в магнітному полі Землі. Саме вони часто відповідають за раптове посилення полярного сяйва та його поширення до нижчих широт. Попри те, що під час геомагнітних бур овал сяйва розширюється поступово, суббурі можуть дати значно яскравіший ефект за короткий час.

Для спостерігачів ситуація ускладнюється повним Місяцем, відомим як Вовчий Місяць, світло якого зменшить контрастність полярних сяйв, пише Spaceweather. Це особливо актуально для середніх широт, де навіть за сприятливих умов сяйва залишаються слабко помітними.

Короткий запис спалаху M7.1: дивіться відео

Можлива буря 4 січня

Окрім спалаху M7.1, активною виявилася і сонячна область AR4324, яка спродукувала спалах класу C6.2, пише solen.info. Хоча такі спалахи вважаються слабкими, вони також здатні запускати викиди корональної маси.

За поточними оцінками, цей викид може досягти Землі близько 4 січня з імовірністю геомагнітних бур рівня G1 – G2. Не виключено, що на цю дату буде оголошене окреме попередження, але станом на друге січня його ще немає.

Це моделювання показує потік коронального викиду маси від спалаху C6.2 і те, як він контактуватиме із Землею (жовте коло): відео

Підсумок прогнозів

Загалом, перші дні січня проходять під знаком нестабільної космічної погоди. Геомагнітна активність залишатиметься підвищеною щонайменше до 3 – 4 січня, а остаточна інтенсивність бур залежатиме від швидкості та орієнтації магнітного поля викидів корональної маси під час їхньої взаємодії з магнітосферою Землі.

Для українців загрози немає, оскільки рівні G1 та G2 не досягають так далеко на південь.