Apple отреагировала на жалобы пользователей, которые заметили "царапины" на iPhone 17, добавив к MagSafe зарядкам силиконовые кольца. Как выяснилось, речь шла не о настоящих повреждениях, а о следах от зарядных устройств, которые легко стираются.

После выхода iPhone 17 соцсети заполонили фото якобы поцарапанных смартфонов, даже на выставочных образцах в магазинах Apple. Пользователи опасались, что новая модель оказалась слишком уязвимой к повреждениям, если даже демонстрационные устройства выглядят изношенными. Однако компания быстро объяснила ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Что случилось с iPhone 17 и почему Apple обновила MagSafe?

Apple заявила, что видимые "царапины" на корпусе - это не повреждения, а остатки от MagSafe-зарядок, которые можно стереть мягкой тканью. Подобные следы появлялись и на предыдущих моделях, включая iPhone 16.

Чтобы предотвратить новые жалобы, Apple начала добавлять к MagSafe зарядкам тонкие силиконовые кольца, сообщает французское издание Consomac. Пока неизвестно, получит ли такое обновление каждая зарядка во всех магазинах, но компания, вероятно, начала с самых посещаемых локаций.

Каждый год новые iPhone оказываются под пристальным наблюдением - еще со времен "Antennagate" в iPhone 4 пользователи активно ищут потенциальные недостатки. Впоследствии были "Bendgate"Bendgate" с iPhone 6, а теперь - условный "Scratchgate".

Впрочем, тесты на прочность показали, что iPhone 17 хорошо выдерживает контакт с типичными предметами - ключами, монетами или другими вещами из кармана. Единственная зона, где возможны небольшие царапины, - это острые края вокруг камеры. Поэтому владельцам новых смартфонов не о чем беспокоиться - уровень защиты остался таким же, как у конкурентов.

Как функция Find My в iPhone разоблачила международных контрабандистов Apple

Британская полиция раскрыла масштабную схему контрабанды iPhone после того, как потерпевший отследил свой украденный смартфон через функцию Apple Find My. Расследование привело к складам возле аэропорта Хитроу, где нашли тысячи устройств, а также к серии арестов в Лондоне.

Расследование началось с того, что владелец похищенного iPhone отследил свой телефон на складе вблизи лондонского аэропорта Хитроу. Как рассказал детектив Марк Гэвин, событие произошло в Сочельник: "Потерпевший отследил свое устройство до склада, а охранники помогли найти коробку, где среди других 894 телефонов лежал и его аппарат". Этот случай стал началом масштабного расследования. Полиция обнаружила еще более 2 000 украденных смартфонов и арестовала 18 человек. В процессе было изъято несколько партий телефонов, а найденные ДНК-образцы помогли идентифицировать подозреваемых. Власти подозревают, что банда занималась переправкой техники в Китай, где каждое устройство могли продавать до 5 тысяч долларов.