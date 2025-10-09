Apple відреагувала на скарги користувачів, які помітили "подряпини" на iPhone 17, додавши до MagSafe зарядок силіконові кільця. Як з’ясувалося, йшлося не про справжні пошкодження, а про сліди від зарядних пристроїв, які легко стираються.

Після виходу iPhone 17 соцмережі заполонили фото нібито подряпаних смартфонів, навіть на виставкових зразках у магазинах Apple. Користувачі побоювалися, що нова модель виявилася надто вразливою до пошкоджень, якщо навіть демонстраційні пристрої виглядають зношеними. Однак компанія швидко пояснила ситуацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BGR.

Що сталося з iPhone 17 і чому Apple оновила MagSafe?

Apple заявила, що видимі "подряпини" на корпусі — це не пошкодження, а залишки від MagSafe-зарядок, які можна стерти м’якою тканиною. Подібні сліди з’являлися і на попередніх моделях, включно з iPhone 16.

Щоб запобігти новим скаргам, Apple почала додавати до MagSafe зарядок тонкі силіконові кільця, повідомляє французьке видання Consomac. Наразі невідомо, чи отримає таке оновлення кожна зарядка у всіх магазинах, але компанія, ймовірно, почала з найвідвідуваніших локацій.

Щороку нові iPhone опиняються під пильним наглядом — ще з часів "Antennagate" у iPhone 4 користувачі активно шукають потенційні недоліки. Згодом були "Bendgate" з iPhone 6, а тепер — умовний "Scratchgate".

Втім, тести на міцність показали, що iPhone 17 добре витримує контакт із типовими предметами — ключами, монетами чи іншими речами з кишені. Єдина зона, де можливі невеликі подряпини, — це гострі краї навколо камери. Тож власникам нових смартфонів нема про що турбуватися — рівень захисту залишився таким самим, як у конкурентів.

Як функція Find My в iPhone викрила міжнародних контрабандистів Apple

Британська поліція розкрила масштабну схему контрабанди iPhone після того, як потерпілий відстежив свій вкрадений смартфон через функцію Apple Find My. Розслідування привело до складів біля аеропорту Гітроу, де знайшли тисячі пристроїв, а також до серії арештів у Лондоні.

Розслідування почалося з того, що власник викраденого iPhone відстежив свій телефон у складі поблизу лондонського аеропорту Гітроу. Як розповів детектив Марк Гевін, подія сталася на Святвечір: "Потерпілий відстежив свій пристрій до складу, а охоронці допомогли знайти коробку, де серед інших 894 телефонів лежав і його апарат". Цей випадок став початком масштабного розслідування. Поліція виявила ще понад 2 000 вкрадених смартфонів і заарештувала 18 осіб. У процесі було вилучено кілька партій телефонів, а знайдені ДНК-зразки допомогли ідентифікувати підозрюваних. Влада підозрює, що банда займалася переправленням техніки до Китаю, де кожен пристрій могли продавати до 5 тисяч доларів.