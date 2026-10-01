Curiosity отмечает 5000 дней на Марсе новым снимком с Красной планеты

Марсоход Curiosity отметил свой 5000-й марсианский день на Красной планете. В честь этого юбилея аппарат NASA прислал на Землю невероятную панораму, которая сочетает утренние и вечерние виды кратера Гейл.

5000 дней на Марсе

Ровер сделал новый снимок во время остановки на песчаном хребте под названием Чоколаталь. Специалисты использовали черно-белые навигационные камеры аппарата, чтобы запечатлеть окружающий ландшафт в два разных момента марсианского дня, пишет SciTechDaily.

Первую часть панорамы марсоход снял 30 августа 2026 года в 9:56 по местному времени, что совпало с его 5000-м днем на планете.

Второй кадр робот сделал уже 2 сентября 2026 года в 17:39 во время 5003-го дня.

Когда эти снимки поступили на Землю, исследователи объединили их в единую панорамную композицию и добавили художественную расцветку: синий оттенок передает утреннее освещение, а желтый – вечернее сияние.



Самая новая панорама Марса на самом деле черно-белая, а цвет добавили ученые при обработке снимков / Фото NASA/JPL-Caltech

На переднем плане новой марсианской открытки виден корпус самого марсохода. Специалисты зафиксировали оборудование ровера, в частности антенну ультравысокой частоты, которая позволяет передавать собранные данные на космические аппараты на орбите Марса. В задней части можно разглядеть ребристый радиоизотопный термоэлектрический генератор, который служит ядерным источником питания для исследования планеты. За самим ровером тянутся его собственные следы, которые постепенно исчезают в марсианской дали.

Сейчас Curiosity исследует нижние склоны горы Эолида, известной также как Маунт-Шарп. Эта величественная вершина высотой 5 километров расположена внутри кратера Гейл. С позиции ровера панорама открывает вид вниз на дно кратера, а его дальние края едва заметны вдоль горизонта.