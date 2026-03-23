Маск запускает проект Terafab: для этого в США построят крупнейший завод чипов в мире

Илон Маск объявил о запуске проекта Terafab – совместной инициативы Tesla, SpaceX и xAI. Речь идет о создании, по его словам, "крупнейшего завода по производству чипов в истории". Об этом пишет Engadget.

Почему Маск решил строить собственную фабрику чипов?

Проект представили во время прямой трансляции в соцсети X. Маск заявил, что Terafab должен стать следующим шагом к развитию технологий, которые позволят человечеству двигаться в сторону "галактической цивилизации". В то же время главная практическая цель – обеспечить компании необходимыми вычислительными ресурсами.

Название Terafab отсылает к амбиции производить объем вычислительной мощности на уровне одного тераватта ежегодно. По словам Маска, нынешние партнеры по производству чипов – такие как Samsung, TSMC и Micron – способны покрыть лишь около 2% будущих потребностей Tesla и SpaceX.

Он прямо отметил, что без собственного производства компании рискуют остаться без критически важных компонентов. По его словам, выбор прост – или строить Terafab, или не иметь достаточно чипов.

Как пишет The verge, строительство оценивают по меньшей мере в 20 миллиардов долларов. Первым этапом станет запуск Advanced Technology Fab в Остине, где уже расположена штаб-квартира Tesla. На фабрике планируют изготавливать два типа чипов: для земного использования – в частности для систем Full Self-Driving и роботов Optimus – и более выносливые и мощные решения для космических миссий.

Космическое направление связано с более широкими планами SpaceX. Ранее компания подала заявку в Federal Communications Commission на запуск до миллиона спутников, которые могут образовать орбитальный дата-центр.

В то же время подобные заявления Маска традиционно воспринимают с определенной осторожностью. В прошлом он неоднократно озвучивал амбициозные идеи, которые реализовывались частично или с задержками – среди них Hyperloop, обещания полностью автономного вождения и заявленная ранее цена Tesla Cybertruck на уровне 40 тысяч долларов.