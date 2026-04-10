Хакеры слили тысячи секретных файлов полиции Лос-Анджелеса

В США разгорелся громкий скандал из-за утечки данных полиции Лос-Анджелеса. В открытый доступ попали сотни тысяч файлов с персональной информацией, служебными документами и материалами внутренних расследований. Инцидент уже называют одним из самых серьезных нарушений безопасности в истории ведомства.

Об этом сообщает портал TechCrunch.

Что именно украли хакеры и как это произошло?

Кибератака, о которой первыми сообщили американские медиа, привела к утечке огромного массива служебной информации полиции Лос-Анджелеса. По предварительным оценкам, речь идет о 7,7 терабайтах данных – это более 337 тысяч отдельных файлов.

Среди обнародованных материалов – личные дела сотрудников полиции, документы внутренних проверок, а также процессуальные материалы, связанные с уголовными жалобами. Отдельную тревогу вызывает то, что в файлах содержатся персональные данные: имена свидетелей, конфиденциальная информация и даже медицинские записи.

Факт утечки частично подтвердила Эмма Бест – основательница платформы Distributed Denial of Secrets. Она заявила, что имела возможность просмотреть часть архива, который некоторое время был доступен на сайте хакерской группировки, но впоследствии исчез без объяснения причин.

В Департаменте полиции Лос-Анджелеса отметили, что их собственные системы не были взломаны. По официальной версии, точкой входа для атаки стала посторонняя система цифрового хранения, которая принадлежит офису городского прокурора Лос-Анджелеса. Сейчас полиция сотрудничает с этим ведомством, чтобы получить доступ к скомпрометированным материалам и оценить полный масштаб инцидента.

По данным Los Angeles Times, утечка может стать беспрецедентной. В штате Калифорния большинство полицейских документов имеют статус конфиденциальных, поэтому их обнародование – даже частичное – создает серьезные юридические и безопасностные риски.

Кто стоит за атакой?

Атаку связывают с группой World Leaks. Она появилась в начале 2025 года и, по оценкам экспертов, является ребрендингом известной киберпреступной сети Hunters International. За короткое время новая структура уже успела провести ряд атак на организации в различных отраслях – от медицины до технологий, включая оборонными подрядчиками и компаниями из списка Fortune 500.