NASA наконец раскрыло, из-за кого осуществили первую в истории медицинскую эвакуацию с МКС

15 января 2026 года NASA провело операцию по досрочному возвращению астронавтов на Землю. Тогда четверо членов экипажа МКС, которые должны были еще некоторое время оставаться на станции, должны были сесть в свой корабль и спуститься на планету, поскольку за несколько дней до того на борту произошел медицинский инцидент.

Тогда нам не дали никаких точных данных – мы не знали ни имени пациента, ни его конкретного состояния. Теперь же NASA опубликовало новое заявление, в котором агентство несколько приподняло завесу тайны, пишет 24 Канал.

Кому понадобилась помощь?

Как отметили в сообщении NASA, информация была раскрыта "по просьбе астронавта Майка Финке":

7 января, находясь на борту Международной космической станции, я испытал медицинскую проблему, которая требовала немедленной помощи от моих невероятных коллег по экипажу. Благодаря их быстрой реакции и указаниям врачей NASA, мое состояние быстро стабилизировалось,

– говорит Финке.

Таким образом 58-летний ветеран космических полетов сообщил, что именно он был больным членом экипажа Международной космической станции в прошлом месяце. Он не сказал, что именно с ним произошло, но ранее мы получили объяснение от NASA, что его состояние связано с последствиями длительного пребывания в космосе.

Так что это может быть влияние невесомости или космической радиации. Науке известны многочисленные последствия пребывания в космосе для мозга человека, сердца, генов, костей, мышц и других частей тела.



Майк Финке / Фото Джоша Валькарселя / NASA

Финке отметил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

Космические полеты – это невероятная привилегия, и иногда они напоминают нам, насколько мы являемся людьми,

– сказал он в заявлении.

Финке вместе с тремя другими астронавтами стартовал на борту корабля SpaceX прошлым летом. Экипаж Crew-11 прибыл 1 августа, а это означает, что их возвращение было запланировано на конец февраля, пишет Daily Mail.

Завершение миссии и дальнейшие действия

Их миссия завершилась досрочно после того, как коллега Финка, японец Кимия Юи, связался с центром управления полетами в Хьюстоне и попросил медицинскую консультацию с полетным хирургом. Юи должен был помогать Финку и Зене Кардман выйти в открытый космос, но перед самым началом процесса произошел этот "медицинский случай", поэтому выход за пределы МКС был отменен.

После приводнения в Тихом океане всех четырех астронавтов доставили в больницу в Сан-Диего. На следующий день они вылетели домой, в Хьюстон. Это был первый случай, когда экипаж на борту МКС досрочно завершил свою миссию по медицинским причинам.

Финке на пресс-конференции через неделю после возвращения сказал, что ультразвуковой аппарат космической станции пригодился во время медицинского кризиса. Теперь он добавил, что его ситуация не была чрезвычайной, но все хотели "воспользоваться преимуществами передовой медицинской визуализации, которой нет на космической станции".