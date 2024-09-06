Такого вы еще не видели: энтузиаст превратил трактор в велосипед с гигантским колесом

В интернете можно найти огромное количество механиков-любителей, которые мастерят удивительные машины буквально из всего, что есть под рукой. Они экспериментируют с дизайном, назначением, формами и особенностями своих механизмов. Один из таких создал нечто, что можно было бы назвать гигантским электрическим велосипедом или мотоциклом.

На таком далеко не уедешь

Ведущий YouTube-канала Paton Machines, которого зовут Кенни, мастерит причудливые машины в своем сарае. Новая разработка называется Penny Farming и она сделана из старых тракторных деталей.

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Спереди мотоцикл имеет огромную тракторную шину, установленную на модифицированную основу.

Сразу за ним — гораздо меньшее колесо, сделанное из уменьшенной втулки, на которую вмонтировано еще одну тракторную шину.

Рама сделана из металлолома, сзади установлено старое тракторное сиденье.

Спереди — решетка от газонокосилки, чтобы хорошо дополнить грубый тракторный стиль.

Чудо техники под названием Penny Farming: видео

Для приведения в движение этого зверя сзади установлен восьмисильный двигатель. По данным канала, ему около 60 лет , и он вырабатывает достаточно энергии, чтобы двигать этого гиганта вперед. Но автор ролика не говорит, какую скорость можно развивать.

, и он вырабатывает достаточно энергии, чтобы двигать этого гиганта вперед. Но автор ролика не говорит, какую скорость можно развивать. Для поворотов есть огромный руль, который двигает переднее колесо с помощью комбинации кабелей и шкивов.

Это смешная машина, которая дает представление о том, как мог бы выглядеть мир, если бы в нем царил пенни-фартинг, и его никогда не заменил бы более безопасный велосипед, какими мы знаем их сегодня.

Несмотря на свой странный дизайн, велосипед/мотоцикл Penny Farming работает и находится на пути к завершению. В последнем обновлении конструкции добавилось педальное сцепление, а также регулятор дроссельной заслонки на колесо. Также есть тормоз на заднем колесе, но нет тормозов спереди.

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