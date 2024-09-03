Похоже, но не копия

Мастера Thornley Kelham впервые анонсировали свой рестомод XK120, известный как XK European, в 2022 году. Они потратили на его создание около 2 000 часов и теперь он полностью готов.

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Что интересно, это только первый из запланированных экземпляров. В целом компания планирует сделать таких 25 машин, продав каждую из них за 725 000 долларов, не учитывая стоимость автомобиля-донора. Неизвестно, сколько времени уйдет на каждую следующую машину, ведь каждая из них будет уникальной, а затраченные усилия будут зависеть от того, в каком состоянии находится оригинальный автомобиль.

Для своего первого примера Thornley Kelham с нуля построила новый кузов, используя более легкие сплавы, чем у оригинала.

Также произошли изменения в размерах – они незаметны, но придают XK120 более широкого, более выпуклого вида.

Крыша стала немного ниже – примерно на 6-7 сантиметров.

Продолговатые разрезы в передней части превратились в круглые.

Кузов рестомода XK120 рядом с оригинальной моделью / Фото Thonley Kelham

Силовой агрегат и шасси также были капитально отремонтированы для повышения производительности. 3,8-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель XK теперь будет выдавать 300 или 340 лошадиных сил, в зависимости от комплектации, что больше, чем 160-220 лошадиных сил, которые изначально выдавал двигатель, установленный на оригинальном XK120.

Некоторые из модернизаций включают новый распределительный вал, цилиндры и систему непосредственного впрыска топлива.

Подвеска шасси была перенастроена и включает двойные поперечные рычаги, а также амортизаторы Bilstein и пружины Eibach. Колеса – 16-дюймовые, с современными дисковыми тормозами.

Еще одной современной функцией безопасности являются фары со светодиодами для улучшения видимости ночью.

Рестомод Jaguar XK120 до покраски / Фото Thonley Kelham

Внутри Thornley Kelham установил скрытый каркас безопасности и обшил большинство поверхностей кожей Connolly. Установлены специальные ковшеобразные сиденья, которые могут быть оснащены четырехточечными ремнями безопасности в качестве бесплатной опции.

Современные штрихи включают кондиционер, электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля, беспроводное зарядное устройство для телефона и информационно-развлекательную систему. Манометры являются оригинальными, но их внутренние механизмы были обновлены.



Рестомод Jaguar XK120 внутри / Фото Thonley Kelham



Рестомод Jaguar XK120 внутри / Фото Thonley Kelham

Компания не говорит, где берет старые машины для ремонта, но отмечает, что, что любой владелец такой машины может обратиться к ней с предложением. При этом Thornley Kelham предпочитает использовать экземпляры, которые являются "ведрами ржавчины", чем те, которые находятся в относительно приличном состоянии.



Рестомод Jaguar XK120 / Фото Thonley Kelham



Рестомод Jaguar XK120 / Фото Thonley Kelham

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