16-летняя школьница создала устройство, которое тушит пламя с помощью звука

Мексиканская школьница Анхела Кариме Венегас Эрнандес разработала устройство Vortex Tech, способное тушить огонь с помощью низкочастотных акустических волн без использования воды или химикатов. Изобретение позволяет потушить небольшое пламя всего за несколько секунд.

Как работает технология тушения огня с помощью звука

Как сообщает издание BioBioChile, 16-летняя ученица Центра технических, промышленных и сервисных исследований в Альтамире Анхела Кариме Венегас Эрнандес создала устройство под названием Vortex Tech. Система использует низкочастотные акустические волны для ликвидации очагов огня на расстоянии до 2 метров.

Звук распространяется в воздухе за счет колебаний давления. Когда низкочастотные волны с соответствующей интенсивностью направляются на пламя, они создают турбулентность в воздушном потоке вокруг огня. Эти возмущения на короткое время отделяют зону горения от источника топлива, способствуют потере тепла и мешают пламени сохранять стабильность.

Демонстрация работы технологии: смотрите видео

Год испытаний и пять прототипов

Над воплощением физического принципа в рабочее устройство девушка работала почти год вместе со своим научным руководителем Хосе Артуро Эрнандесом Муньосом. Исследователи опробовали различные конфигурации и материалы, создав пять прототипов. Конструкция Vortex Tech состоит из аккумулятора, усилителя и динамика, который генерирует и направляет акустические волны непосредственно на пламя. Официально проект был зарегистрирован под названием "Система тушения пожаров с помощью акустических волн" в категории прикладных наук.

Разработка заняла первое место на государственном конкурсе креативности и технологических инноваций ExpoCiencias Tamaulipas 2025, а также получила серебряную медаль на национальном конкурсе среди почти 270 проектов. Сейчас изобретательница готовится представить свое устройство на международной выставке International Science and Invention Fair (ISIF) 2026 в Индонезии, которая пройдет с 12 по 17 октября 2026 года.

Как работает изобретение: смотрите видео

Преимущества и нынешние ограничения технологии

Главное преимущество системы безвыдельного пожаротушения заключается в ее безопасности для помещений, где вода или химические вещества традиционных огнетушителей могут нанести вред. Речь идет о научных лабораториях и серверных с большим количеством электронного оборудования. Кроме того, устройство многоразовое и не оставляет никаких следов после использования.

Несмотря на высокий потенциал, разработка находится на экспериментальной стадии. Тестирование проводилось исключительно на небольших очагах пламени в контролируемых условиях, поэтому устройство пока не заменяет сертифицированные огнетушители или профессиональные протоколы пожаротушения. Ученые также предостерегают от попыток повторить эксперимент с помощью бытовых динамиков, поскольку эффективность зависит от строго определенной частоты, звукового давления, расстояния, направления и типа топлива.