Як працює технологія гасіння вогню звуком

Як повідомляє видання BioBioChile, 16-річна учениця Центру технічних, індустріальних та сервісних досліджень в Альтамірі Анхела Каріме Венегас Ернандес створила пристрій під назвою Vortex Tech. Система використовує низькочастотні акустичні хвилі для ліквідації осередків вогню на відстані до 2 метрів.

Звук поширюється у повітрі через коливання тиску. Коли низькочастотні хвилі з відповідною інтенсивністю спрямовуються на полум'я, вони створюють турбулентність у повітряному потоці навколо вогню. Ці збурення ненадовго відокремлюють зону горіння від джерела палива, сприяють втраті тепла та заважають полум'ю утримувати стабільність.

Демонстрація роботи технології: дивіться відео

Рік випробувань та п'ять прототипів

Над втіленням фізичного принципу у робочий пристрій дівчина працювала майже рік разом зі своїм науковим керівником Хосе Артуро Ернандесом Муньйосом. Дослідники випробували різні конфігурації та матеріали, створивши п'ять прототипів. Конструкція Vortex Tech складається з акумулятора, підсилювача та динаміка, який генерує і спрямовує акустичні хвилі безпосередньо на полум'я. Офіційно проєкт зареєстрували під назвою "Система пригнічення пожеж за допомогою акустичних хвиль" у категорії прикладних наук.

Розробка здобула перше місце на державному конкурсі креативності та технологічних інновацій ExpoCiencias Tamaulipas 2025, а також срібну медаль на національному змаганні серед майже 270 проєктів. Наразі винахідниця готується представити свій пристрій на міжнародній виставці International Science and Invention Fair (ISIF) 2026 в Індонезії, яка пройде з 12 по 17 жовтня 2026 року.

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Як працює винахід: дивіться відео

Переваги та нинішні обмеження технології

Головна перевага системи безвидільного гасіння полягає у її безпечності для приміщень, де вода або хімічні речовини традиційних вогнегасників можуть завдати шкоди. Мова йде про наукові лабораторії та серверні з великою кількістю електронного обладнання. Крім того, пристрій є багаторазовим і не залишає жодних слідів після використання.

Попри високий потенціал, розробка перебуває на експериментальній стадії. Тестування проводили виключно на невеликих осередках полум'я в контрольованих умовах, тому пристрій поки не замінює сертифіковані вогнегасники чи професійні протоколи пожежогасіння. Науковці також застерігають від спроб відтворити експеримент за допомогою побутових динаміків, оскільки ефективність залежить від строго визначеної частоти, звукового тиску, відстані, напрямку та типу палива.