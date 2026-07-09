Meta разрешила любому использовать ваше лицо для генерации видео: вот как это предотвратить

Meta интегрировала в инстаграм новую модель искусственного интеллекта Muse Image, способную генерировать высококачественный визуальный контент. Однако это нововведение сопряжено со значительными рисками для конфиденциальности: по умолчанию любой пользователь может использовать ваши публичные фотографии в качестве основы для изображений, созданных с помощью ИИ.

Как работает новая система и в чем заключается опасность

Muse Image позволяет создавать изображения в чатах WhatsApp, применять более 30 новых эффектов в Stories и превращать обычные селфи в персонажей видеоигр или мультфильмов. Проблема заключается в автоматическом согласии пользователей на использование их контента. Если ваш профиль открыт, любой может просто отметить ваш аккаунт через @ в запросе к Meta AI. После этого ИИ использует ваши публичные снимки для создания нового визуала, а вы даже не узнаете об этом, поскольку система не отправляет никаких уведомлений, когда кто-то "ремикширует" вашу внешность. 24 Канал разобрался, как этому помешать.

Помимо создания портретов, Muse Image умеет редактировать интерьеры комнат по фотографиям, добавляя реальные товары с Facebook Marketplace, а также генерировать функциональные QR-коды. Искусственный интеллект научили понимать сложные контексты и планировать макеты изображений перед их созданием. Несмотря на то, что сейчас основное внимание уделяется статичным картинкам, компания уже разрабатывает Muse Video, что в ближайшее время позволит генерировать ролики с вашим участием.

Из многих аспектов этого запуска, вызывающих дискомфорт, отсутствие уведомлений кажется самым тревожным сигналом. Кто-то может сгенерировать провокационное фото или видео с вами, где вы окажетесь в неприемлемой для вас ситуации или скажете что-то спорное.

Как защитить свой профиль

Для тех, кто не хочет становиться учебным материалом для ИИ-экспериментов, Meta предусмотрела возможность отказаться от этой функции. Однако эти настройки спрятаны в глубине меню приложения.

Прежде всего, убедитесь, что ваше приложение обновлено до последней версии.

Чтобы отключить доступ к своему лицу, необходимо открыть инстаграм, перейти в свой профиль и нажать на иконку с тремя линиями в правом верхнем углу.

Далее найдите раздел "Обмен" и пункт "Повторное использование" (Sharing and reuse).

Там появились новые пункты, позволяющие пользователям создавать контент на основе ваших постов и видео в Reels с помощью функций ИИ на платформе Meta. Вам нужно перевести оба переключателя в выключенное состояние.

Важно сделать это как можно скорее, ведь изменение настроек не приведет к удалению уже созданных нейсетью изображений с вашим лицом.

Обратите внимание: этот пункт пока может быть доступен не всем, поскольку обновление только начало распространяться. Если вы не нашли эти настройки у себя, имеет смысл проверить снова позже.