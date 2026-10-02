Новый ИИ-агент Meta уже стал рекордсменом, но не благодаря своим возможностям

Новый ИИ-агент Meta Muse работает всего несколько недель, но уже оказался в центре дискуссий о конфиденциальности. Исследователи утверждают, что сервис собирает больше информации о пользователях, чем большинство конкурентов.

ИИ-агент Meta Muse, представленный компанией Meta в сентябре 2026 года, уже стал одним из самых активных сервисов по сбору пользовательских данных. Об этом говорится в исследовании VPN-компании Surfshark, которая проанализировала 13 популярных чат-ботов и ИИ-платформ. Об этом пишет Techradar.

Сколько данных собирает Meta Muse?

Для оценки использовались данные, которые компании сами указывают в описаниях приложений в Apple App Store. Исследователи сравнивали, какие именно категории информации могут собирать различные сервисы.

По результатам анализа, Meta Muse собирает 31 из 35 возможных типов данных. Больше оказалось только у Meta AI – основного чат-бота Meta, который, по оценке Surfshark, получает доступ к 33 категориям информации.

"Meta непобедима в сборе данных", – отметили в Surfshark. Для сравнения: Google Gemini собирает 24 типа данных, а ChatGPT – 17. При этом исследователи отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество категорий данных, которые собирает ChatGPT, выросло примерно на 70%.

В перечень информации, которую могут собирать отдельные сервисы, входят данные о местоположении, истории поиска, аудиозаписи, информация о здоровье и физической активности, а также другие сведения, которые пользователь предоставляет при взаимодействии с платформой.

Какие данные считаются наиболее конфиденциальными?

Согласно исследованию Surfshark, Meta Muse, Meta AI и Google Gemini входят в небольшую группу сервисов, которые могут работать с особо конфиденциальными категориями информации.

Речь идет, в частности, о данных, касающихся этнического происхождения, политических взглядов, членства в профсоюзах, сексуальной ориентации, а также генетической и биометрической информации. В то же время не все сервисы собирают одинаковые данные о местонахождении пользователя. Meta AI, Muse, Gemini и Perplexity могут получать более точную информацию о геолокации, тогда как ChatGPT, Claude, DeepSeek и Copilot работают с приблизительными данными о местоположении.

Наименее инвазивными в плане сбора данных Surfshark назвала Pi, Duck.ai и Mistral Vibe. Например, Pi, по оценке исследователей, ограничивается лишь идентификатором пользователя, информацией о взаимодействии с приложением и техническими данными об ошибках.

Почему именно Muse вызывает беспокойство?

Meta позиционирует Muse как автономного ИИ-агента, способного выполнять задачи от имени пользователя. Сервис может работать с календарями, электронной почтой, банковскими сервисами и другими источниками информации.

Именно это, по мнению исследователей, создает дополнительные риски для конфиденциальности. Если обычный чат-бот работает преимущественно с текстовыми запросами, то агентский ИИ получает доступ к большому количеству взаимосвязанных данных. Это позволяет формировать гораздо более подробный цифровой профиль пользователя.

В Surfshark отмечают, что такое информационное содержание потенциально может использоваться для персонализации рекламы, обучения моделей или объединяться с другими массивами данных.

Какие инциденты уже связывали с Meta Muse? За последние месяцы вокруг нового агента Meta появилось несколько сообщений о возможных проблемах с безопасностью и конфиденциальностью.

Ранее исследователи сообщали об уязвимости, которая теоретически позволяла перенаправлять голосовые записи пользователя на сторонний сервер.

Некоторые пользователи также заявляли, что сервис мог получать доступ к личным сообщениям без четкого разрешения или по ошибке раскрывать конфиденциальные данные при выполнении задач.

Среди примеров упоминается случай, когда ИИ-агент якобы обнародовал домашний адрес пользователя при работе с объявлением о продаже товара. В то же время эти инциденты описываются в отдельных сообщениях исследователей и пользователей и не всегда имеют публично подтвержденные технические детали.

Могут ли штрафы изменить поведение больших технологических компаний?

Вопрос ответственности технологических гигантов остается предметом дискуссий среди экспертов и регуляторов. Meta уже сталкивалась с большими штрафами за нарушение правил обработки персональных данных. Одним из самых известных случаев стал штраф в размере 1,2 миллиарда евро, наложенный европейскими регуляторами в 2023 году.

Аналитики Proton ранее подсчитали, что совокупные штрафы за нарушения в сфере конфиденциальности и конкуренции, наложенные на большие технологические компании в 2025 году, могли быть выплачены менее чем за месяц.

В то же время эксперты считают, что значение таких решений заключается не только в финансовых санкциях.

Даже если первые штрафы являются приемлемыми для технологических гигантов, их истинная ценность заключается в создании правовых прецедентов, которые будут определять правила работы искусственного интеллекта в будущем, – отметил эксперт Коста, которого цитирует TechRadar.

Исследование Surfshark основано на официальных данных Apple App Store, а потому показывает прежде всего, какие категории информации компании декларируют как подлежащие сбору. В то же время оно не определяет, как часто используются все эти данные и получают ли сервисы доступ к ним в каждом конкретном случае.

Однако появление автономных ИИ-агентов, которые могут работать с почтой, календарями, финансами и другими цифровыми сервисами, делает вопрос контроля над персональными данными одним из ключевых вызовов для индустрии искусственного интеллекта.