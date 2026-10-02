ШІ-агент Meta Muse, представлений компанією Meta у вересні 2026 року, вже став одним із найактивніших сервісів зі збору користувацьких даних. Про це йдеться у дослідженні VPN-компанії Surfshark, яка проаналізувала 13 популярних чат-ботів і ШІ-платформ. Про це пише Techradar.

Скільки даних збирає Meta Muse?

Для оцінки використовувалися дані, які компанії самі вказують у картках застосунків в Apple App Store. Дослідники порівнювали, які саме категорії інформації можуть збирати різні сервіси.

За результатами аналізу, Meta Muse збирає 31 із 35 можливих типів даних. Більше виявилося лише у Meta AI – основного чат-бота Meta, який, за оцінкою Surfshark, отримує доступ до 33 категорій інформації.

"Meta непереможна у зборі даних", – зазначили в Surfshark. Для порівняння, Google Gemini збирає 24 типи даних, а ChatGPT – 17. При цьому дослідники відзначають, що порівняно з минулим роком кількість категорій даних, які збирає ChatGPT, зросла приблизно на 70%.

До переліку інформації, яку можуть збирати окремі сервіси, входять дані про місцезнаходження, історію пошуку, аудіозаписи, інформацію про здоров'я та фізичну активність, а також інші відомості, які користувач надає під час взаємодії з платформою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які дані вважаються найбільш чутливими?

Згідно з дослідженням Surfshark, Meta Muse, Meta AI та Google Gemini належать до невеликої групи сервісів, які можуть працювати з особливо чутливими категоріями інформації.

Йдеться, зокрема, про дані щодо етнічного походження, політичних поглядів, членства у профспілках, сексуальної орієнтації, а також генетичну та біометричну інформацію. Водночас не всі сервіси збирають однакові дані про місцеперебування користувача. Meta AI, Muse, Gemini та Perplexity можуть отримувати точнішу інформацію про геолокацію, тоді як ChatGPT, Claude, DeepSeek та Copilot працюють із приблизними даними про розташування.

Найменш інвазивними щодо збору даних Surfshark назвала Pi, Duck.ai та Mistral Vibe. Наприклад, Pi, за оцінкою дослідників, обмежується лише ідентифікатором користувача, інформацією про взаємодію із застосунком та технічними даними про помилки.

Чому саме Muse викликає занепокоєння?

Meta позиціонує Muse як автономного ШІ-агента, здатного виконувати завдання від імені користувача. Сервіс може працювати з календарями, електронною поштою, банківськими сервісами та іншими джерелами інформації.

Саме це, на думку дослідників, створює додаткові ризики для приватності. Якщо звичайний чат-бот працює переважно з текстовими запитами, то агентський ШІ отримує доступ до великої кількості пов'язаних між собою даних. Це дозволяє формувати значно детальніший цифровий профіль користувача.

У Surfshark зазначають, що така інформація потенційно може використовуватися для персоналізації реклами, навчання моделей або об'єднуватися з іншими масивами даних.

Які інциденти вже пов'язували з Meta Muse? За останні місяці навколо нового агента Meta з'явилося кілька повідомлень про можливі проблеми з безпекою та конфіденційністю.

Раніше дослідники повідомляли про вразливість, яка теоретично дозволяла перенаправляти голосові записи користувача на сторонній сервер.

Окремі користувачі також заявляли, що сервіс міг отримувати доступ до особистих повідомлень без чіткого дозволу або помилково розкривати конфіденційні дані під час виконання завдань.

Серед прикладів згадують випадок, коли ШІ-агент нібито оприлюднив домашню адресу користувача під час роботи з оголошенням про продаж товару. Водночас ці інциденти описуються в окремих повідомленнях дослідників та користувачів і не завжди мають публічно підтверджені технічні деталі.

Чи можуть штрафи змінити поведінку великих технологічних компаній?

Питання відповідальності технологічних гігантів залишається предметом дискусій серед експертів і регуляторів. Meta вже стикалася з великими штрафами за порушення правил обробки персональних даних. Одним із найвідоміших випадків став штраф у розмірі 1,2 мільярда євро, накладений європейськими регуляторами у 2023 році.

Аналітики Proton раніше підрахували, що сукупні штрафи за порушення у сфері приватності та конкуренції, накладені на великі технологічні компанії у 2025 році, могли бути сплачені менш ніж за місяць.

Водночас експерти вважають, що значення таких рішень полягає не лише у фінансових санкціях.

Навіть якщо перші штрафи є прийнятними для технологічних гігантів, їхня справжня цінність полягає у створенні правових прецедентів, які визначатимуть правила роботи штучного інтелекту в майбутньому, – зазначив експерт Коста, якого цитує TechRadar.

Дослідження Surfshark базується на офіційних даних Apple App Store, а тому показує насамперед, які категорії інформації компанії декларують як такі, що можуть збиратися. Водночас воно не визначає, як часто використовуються всі ці дані та чи отримують сервіси доступ до них у кожному конкретному випадку.

Однак поява автономних ШІ-агентів, які можуть працювати з поштою, календарями, фінансами та іншими цифровими сервісами, робить питання контролю над персональними даними одним із ключових викликів для індустрії штучного інтелекту.