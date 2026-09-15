Meta запустила подписку за 499 долларов в месяц –, что получат пользователи

Meta расширила платные возможности своих сервисов, предложив новые тарифы для бизнеса, авторов контента и активных пользователей искусственного интеллекта. Самый дорогой пакет стоит сотни долларов в месяц и включает необычное преимущество.

Компания Meta представила новую линейку платных подписок Meta One. Она ориентирована на создателей контента, предпринимателей, компании и пользователей, активно использующих инструменты искусственного интеллекта. Об этом пишет Engadget.

Что такое Meta One и почему компания запустила новые тарифы

Новые пакеты сочетают дополнительные функции Facebook, инстаграма и WhatsApp с расширенным доступом к ИИ-сервисам Meta. Речь идет, в частности, о генерации изображений и видео, а также об использовании бизнес-агентов компании.

В блоге Meta подчеркивает, что ее основные приложения и Meta AI останутся бесплатными. Платные подписки предлагают дополнительные преимущества для тех, кто готов платить за расширенные возможности. Стоимость новых тарифов зависит от потребностей пользователя. Самые дешевые варианты стоят несколько долларов в месяц, тогда как самый дорогой пакет рассчитан на профессиональный бизнес и предусматривает оплату в размере 499 долларов ежемесячно.

Какие подписки Meta доступны обычным пользователям

Компания не отказалась от отдельных подписок для своих приложений. Пользователи могут оплачивать дополнительные возможности конкретного сервиса без перехода на комплексные пакеты.

Facebook Plus. Расширенные функции Facebook. 3,99 доллара/мес. Instagram Plus. Расширенные функции инстаграма 3,99 доллара/мес. WhatsApp Plus. Расширенные функции WhatsApp 2,99 доллара/мес.

Помимо отдельных подписок, Meta добавила пакетные предложения, которые сочетают преимущества всех трех сервисов с более широкими возможностями использования искусственного интеллекта.

Эти пакеты предусматривают дополнительный доступ к ИИ-инструментам, в частности для создания изображений и видео. Таким образом, компания пытается объединить свои социальные платформы и генеративный искусственный интеллект в одно платное предложение.

Что Meta предлагает авторам контента и бизнесу

Отдельная группа тарифов Meta One предназначена для профессиональных пользователей инстаграма и владельцев бизнеса. Всего компания представила четыре дополнительных уровня, которые отличаются возможностями и ценой.

Essential – базовый пакет для профессиональных пользователей Подписка Meta One Essential стоит 14,99 доллара в месяц. Она сочетает часть преимуществ Meta Verified с новыми ИИ-функциями.

Среди доступных возможностей – использование бизнес-агента Meta. Компания позиционирует этот тариф как вариант для предпринимателей и создателей контента, которым нужны профессиональные инструменты без необходимости оплачивать самые дорогие пакеты.

Advanced – расширенные функции для инстаграма. Тариф Meta One Advanced для бизнеса в инстаграме стоит 49,99 доллара в месяц. Он включает несколько функций, которые могут быть полезны для компаний и авторов контента.

В частности, пользователи получают возможность:

Планировать публикацию Stories заранее.

Добавлять до четырех кликабельных ссылок в подписи к постам и Reels каждый месяц.

Делегировать доступ к аккаунту другим людям без передачи пароля.

Получать уведомления, когда другой аккаунт повторно публикует оригинальный контент.

Повышать видимость профиля во внутреннем поиске инстаграма.

Функция добавления кликабельных ссылок в подписи к постам и Reels ранее тестировалась в рамках Meta Verified. Теперь она стала частью более широкого платного предложения для бизнеса.

Возможность делегировать доступ к аккаунту без передачи пароля также входит в тариф Expert.

Expert – больше возможностей для команд. Подписка Meta One Expert стоит 149 долларов в месяц. Она включает преимущества тарифного плана Advanced, в частности функции для управления профессиональным аккаунтом и работы с контентом.

Одной из важных возможностей является делегирование доступа к профилю дополнительным пользователям. Это может быть полезно компаниям, в которых несколькими сотрудниками ведут социальные сети.

Вместо совместного использования пароля владелец аккаунта может предоставить доступ другим людям через соответствующие инструменты Meta. При этом компания не раскрыла в материале полный перечень ограничений и правил для этой функции.

Самый дорогой тариф Meta стоит 499 долларов

Самый высокий уровень новой линейки называется Meta One Max. Его стоимость составляет 499 долларов в месяц.

Этот пакет объединяет преимущества предыдущих тарифов и предлагает самые высокие лимиты на использование бизнес-агентов Meta. Компания ориентируется на пользователей, которым требуется интенсивный доступ к ее ИИ-инструментам. Однако самым ценным преимуществом Max может стать не искусственный интеллект, а возможность получать помощь от реальных сотрудников Meta.

Подписка предусматривает неограниченную возможность обращаться в службу поддержки с живыми людьми, а также опцию запросить телефонный звонок от сотрудника компании. Для авторов контента и предпринимателей это может быть важной функцией, поскольку вопросы блокировки аккаунтов, проблемы с монетизацией или технические неполадки иногда требуют непосредственного общения с представителями платформы.

В то же время в материале Engadget не уточняется, как именно работает неограниченная поддержка, какие категории обращений она охватывает и существуют ли дополнительные условия для телефонных звонков.

Заинтересовали ли пользователей платные ИИ-функции Meta

Новые подписки стали существенным расширением платной стратегии Meta. Компания уже тестировала пакеты Meta One вместе с ресурсоемкими ИИ-функциями, в частности генерацией изображений и видео.

Пока остается неясным, насколько именно инструменты искусственного интеллекта мотивируют пользователей оформлять подписки. Meta, однако, сообщила об определенном интересе к своим первым платным предложениям.

По данным компании, более 15 миллионов человек уже зарегистрировались на платные подписки или пробные периоды. Эта цифра охватывает не только новые тарифы Meta One, но и другие подписки компании. Meta продолжает расширять платные возможности за пределы основных социальных сетей. В будущем подписки должны появиться в видеоредакторе Edits, а также в ее ИИ-очках.

Таким образом, компания постепенно формирует более широкую экосистему платных сервисов, в которой социальные сети, профессиональные инструменты и искусственный интеллект объединяются в различные уровни доступа.