Компанія Meta представила нову лінійку платних підписок Meta One. Вона орієнтована на творців контенту, підприємців, компанії та користувачів, які активно застосовують інструменти штучного інтелекту. Про це пише Engadget.

Що таке Meta One і навіщо компанія запустила нові тарифи

Нові пакети поєднують додаткові функції Facebook, Instagram і WhatsApp із розширеним доступом до ШІ-сервісів Meta. Йдеться, зокрема, про генерацію зображень і відео, а також використання бізнес-агентів компанії.

У блозі Meta наголошує, що її основні застосунки та Meta AI залишатимуться безкоштовними. Платні підписки пропонують додаткові переваги для тих, хто готовий платити за розширені можливості. Вартість нових тарифів залежить від потреб користувача. Найдешевші варіанти коштують кілька доларів на місяць, тоді як найдорожчий пакет розрахований на професійний бізнес і передбачає оплату 499 доларів щомісяця.

Які підписки Meta доступні звичайним користувачам

Компанія не відмовилася від окремих підписок для своїх застосунків. Користувачі можуть оплачувати додаткові можливості конкретного сервісу без переходу на комплексні пакети.

Facebook Plus. Розширені функції Facebook. 3,99 долара/міс. Instagram Plus. Розширені функції Instagram 3,99 долара/міс. WhatsApp Plus. Розширені функції WhatsApp 2,99 долара/міс.

Окрім окремих підписок, Meta додала пакетні пропозиції, які поєднують переваги всіх трьох сервісів із більшими лімітами на використання штучного інтелекту.

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Ці пакети передбачають додатковий доступ до ШІ-інструментів, зокрема для створення зображень і відео. Таким чином, компанія намагається об'єднати свої соціальні платформи та генеративний штучний інтелект в одну платну пропозицію.

Що Meta пропонує авторам контенту та бізнесу

Окрема група тарифів Meta One призначена для професійних користувачів Instagram і власників бізнесу. Усього компанія представила чотири додаткові рівні, які відрізняються можливостями та ціною.

Essential – базовий пакет для професійних користувачів Підписка Meta One Essential коштує 14,99 долара на місяць. Вона поєднує частину переваг Meta Verified із новими ШІ-функціями.

Серед доступних можливостей – використання бізнес-агента Meta. Компанія позиціонує цей тариф як варіант для підприємців і творців контенту, яким потрібні професійні інструменти без оплати найдорожчих пакетів.

Advanced – розширені функції для Instagram. Тариф Meta One Advanced для бізнесу в Instagram коштує 49,99 долара на місяць. Він містить кілька функцій, які можуть бути корисними для компаній та авторів контенту.

Зокрема, користувачі отримують можливість:

Планувати публікацію Stories заздалегідь.

Додавати до чотирьох клікабельних посилань у підписи до дописів і Reels щомісяця.

Делегувати доступ до облікового запису іншим людям без передачі пароля.

Отримувати сповіщення, коли інший акаунт повторно публікує оригінальний контент.

Збільшувати видимість профілю у внутрішньому пошуку Instagram.

Функція додавання клікабельних посилань у підписи до дописів і Reels раніше тестувалася в межах Meta Verified. Тепер вона стала частиною ширшої платної пропозиції для бізнесу.

Можливість делегувати доступ до акаунта без передачі пароля також входить до тарифу Expert.

Expert – більше можливостей для команд. Підписка Meta One Expert коштує 149 доларів на місяць. Вона містить переваги Advanced, зокрема функції для керування професійним акаунтом і роботи з контентом.

Однією з важливих можливостей є делегування доступу до профілю додатковим користувачам. Це може бути корисно компаніям, у яких кілька співробітників займаються соціальними мережами.

Замість спільного використання пароля власник акаунта може надати доступ іншим людям через відповідні інструменти Meta. Водночас компанія не розкрила в матеріалі повний перелік обмежень і правил для цієї функції.

Найдорожчий тариф Meta коштує 499 доларів

Найвищий рівень нової лінійки називається Meta One Max. Його вартість становить 499 доларів на місяць.

Цей пакет об'єднує переваги попередніх тарифів і пропонує найбільші ліміти на використання бізнес-агентів Meta. Компанія орієнтується на користувачів, яким потрібен інтенсивний доступ до її ШІ-інструментів. Проте найдорожчою перевагою Max може стати не штучний інтелект, а можливість отримувати допомогу від реальних співробітників Meta.

Підписка передбачає необмежену можливість звертатися до служби підтримки з людьми, а також опцію запросити телефонний дзвінок від працівника компанії. Для авторів контенту та підприємців це може бути важливою функцією, оскільки питання блокування акаунтів, проблем із монетизацією або технічних несправностей іноді потребують безпосереднього спілкування з представниками платформи.

Водночас у матеріалі Engadget не уточнюється, як саме працює необмежена підтримка, які категорії звернень вона охоплює та чи існують додаткові умови для телефонних дзвінків.

Чи зацікавили користувачів платні ШІ-функції Meta

Нові підписки стали суттєвим розширенням платної стратегії Meta. Компанія вже тестувала пакети Meta One разом із ресурсомісткими ШІ-функціями, зокрема генерацією зображень і відео.

Поки що залишається незрозумілим, наскільки саме інструменти штучного інтелекту мотивують користувачів оформлювати підписки. Meta, однак, повідомила про певний інтерес до своїх перших платних пропозицій.

За даними компанії, понад 15 мільйонів людей уже зареєструвалися на платні підписки або пробні періоди. Ця цифра охоплює не лише нові тарифи Meta One, а й інші підписки компанії. Meta продовжує розширювати платні можливості за межі основних соціальних мереж. У майбутньому підписки мають з'явитися у відеоредакторі Edits, а також у її ШІ-окулярах.

Таким чином, компанія поступово формує ширшу екосистему платних сервісів, у якій соціальні мережі, професійні інструменти та штучний інтелект об'єднуються в різні рівні доступу.