Meta запускает AI-слежение за сотрудниками – возник скандал

Meta запустила внутренний инструмент для обучения AI, который отслеживает действия сотрудников на компьютерах. Это решение вызвало волну критики из-за опасений относительно приватности.

По данным внутренних сообщений, компания внедрила программу, которая записывает нажатия клавиш, движения мыши и другие действия пользователей. Цель – научить AI-модели лучше понимать, как люди выполняют повседневные задачи на компьютере, в частности используют горячие клавиши или меню. Об этом пишет Business Insider.

Смотрите также Meta представила ответ на Gemini и ChatGPT

Почему сотрудники выступили против нового инструмента?

Инициатива вызвала резкую реакцию среди работников. Один из самых популярных комментариев прямо выражал дискомфорт и спрашивал о возможности отказа. Однако технический директор компании Эндрю Босворт ответил, что такой опции нет для рабочих устройств. Это еще больше усилило недовольство, которое пользователи выражали через негативные реакции.

В Meta отмечают, что инструмент имеет ограничения. Он работает только в пределах определенных рабочих приложений, таких как Gmail или внутренние сервисы, и не распространяется на мобильные устройства. Также компания заявляет о наличии механизмов защиты конфиденциальных данных и использования информации исключительно для обучения моделей.

Как пишет Reuters, новый инструмент является частью более широкой стратегии Meta в сфере искусственного интеллекта. Компания активно развивает это направление, создает специализированные команды и запускает внутренние инициативы для ускорения развития моделей.

В то же время источники отмечают, что мониторинг рабочих устройств не является новым для сотрудников – подобные правила уже действовали ранее. Однако теперь уровень сбора данных значительно расширился, что и вызвало беспокойство.

Ситуация поднимает более широкий вопрос о балансе между развитием AI и приватностью пользователей. Даже в рамках компаний подобные инструменты могут вызвать дискуссии о границах допустимого контроля.