Meta позаимствовала название у известной группы Muse, поскольку так теперь называется ее ИИ

Британская рок-группа Muse лишилась своего уникального имени в социальных сетях компании Meta. Причиной стал новый искусственный интеллект, которому понадобилось это название для продвижения. Рок-музыканты годами пользовались именем "muse" во всех своих аккаунтах, но теперь вынуждены использовать новое. Хуже всего то, что длинные руки Марка Цукерберга дотянулись даже до других компаний.

Цукерберг крадет имя

Музыкальный коллектив зарегистрировал торговую марку на свое название еще в 1999 году и долгое время пользовался коротким идентификатором @muse на платформах. Однако теперь фанаты обратили внимание, что страницы группы сменили на @museband, пишет Engadget

Когда Марк Цукерберг официально представил нового цифрового помощника, оказалось, что никнейм теперь принадлежит боту, а не группе с 2,7 миллиона подписчиков. Более того, во время первых анонсов, когда изменения еще не произошли, руководители Meta по ошибке отмечали в публикациях именно страницу рокеров вместо собственного искусственного интеллекта.



Так теперь выглядит страница Muse / Скриншот 24 Канала

Ситуация выглядит особенно иронично, ведь группа Muse известна своими песнями о страхах перед технологическим давлением и социальным угнетением. Журналисты издания The Independent отметили, что музыканты годами предостерегали слушателей в своем творчестве от подобных действий корпораций.

Интересно, что никнейм изменился не только в Instagram и Threads. Аналогичные изменения теперь можно увидеть и в соцсети Илона Маска, которая теперь называется X. Там тоже появилась страница нового ИИ Цукерберга, и она имеет уникальный хендл @muse.

Представители группы и компании Meta отказались от комментариев по поводу присвоения имени.

Для Meta это не первый раз

Впрочем, это далеко не первый случай, когда Meta берет популярные никнеймы в пользу собственных продуктов:

В 2021 году после смены названия компания завладела аккаунтом @Meta, который ранее принадлежал независимому журналу о мотоциклах. Тогда главный редактор издания назвал потерю имени тяжелым ударом со стороны корпоративного гиганта.

Подобная история повторилась во время запуска сети Threads в 2023 году, когда аккаунт торговой марки одежды American Threads внезапно перешел в собственность технологического гиганта.

Официальная позиция и правила платформ

Согласно официальным правилам, Meta запрещает покупку, продажу или торговлю именами пользователей в инстаграме. Однако пресс-служба компании ранее избегала ответов на вопросы о финансовых компенсациях или юридическом давлении на владельцев аккаунтов.

Подобные случаи происходят и на других платформах. Журналисты New York Times и NBC News сообщали, что сеть X также взяла у пользователей редкие никнеймы для официальных аккаунтов, предлагая взамен брендированные подарки или изменяя имя без предупреждения.

Несмотря на отсутствие публичных подробностей соглашения между рокерами и технологическим гигантом, поклонники группы уже выражают возмущение на платформе Reddit, указывая на очередной случай корпоративного произвола.