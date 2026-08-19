Экипаж МКС вышел в открытый космос, чтобы снять неисправную антенну, но не успел установить новую

Во вторник, 18 августа, двое членов экипажа Международной космической станции совершили выход в открытый космос для проведения сложных ремонтных работ. Хотя миссия стала исторической для европейской космонавтики, астронавты не успели завершить все запланированные задачи из-за технических сложностей.

Задержка на орбитальном "сервисе"

Астронавт NASA Анил Менон и представительница Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено провели за бортом станции 6 часов и 23 минуты, пишет Space. Основной целью их работы стал демонтаж и замена антенны Space-To-Ground (SGANT), расположенной на ферме Z-1.

Это устройство еще в ноябре прошлого года утратило способность отслеживать спутники ретрансляции данных, что сделало его непригодным для использования.

Несмотря на успешный демонтаж старого оборудования, процесс установки нового пришлось отложить. Астронавты столкнулись с непредвиденными трудностями при отсоединении электрических разъемов и фиксации специальных болтов и штифтов, которые должны были обеспечить неподвижность антенны во время транспортировки к месту хранения.

Из-за нехватки времени специалисты Центра управления полетами в Хьюстоне приказали экипажу просто закрепить неисправную антенну тросами и возвращаться в шлюзовую камеру.

Мы начали этот выход с настроем, что все должно пройти идеально. Реальность оказалась совсем другой, чем мы ожидали, но я действительно впечатлен тем, насколько хорошо продуманы все запасные варианты на случай таких ситуаций,

– прокомментировал астронавт NASA Анил Менон.

Историческое достижение Софи Адено

Для Софи Адено этот выход стал дебютным, что сделало ее первой женщиной и пятой гражданкой Франции, когда-либо работавшей в открытом космосе. Ранее такую миссию выполняли только Жан-Лу Кретьен, Жан-Пьер Эньере, Филипп Перрен и Тома Песке. В целом этот выход стал 282-м в рамках обслуживания МКС и пятым для станции в 2026 году.

Какой день! Моя глубочайшая благодарность всем, кто сделал это возможным – пионерам, которые шли перед нами, а также невероятным командам, работающим сегодня за кулисами,

– заявила астронавтка ESA Софи Адено.

Теперь руководство миссии должно решить, когда именно завершить замену оборудования. Специалисты рассматривают возможность включить эту задачу в уже запланированный выход в открытый космос, который должен состояться в следующий вторник, 25 августа.

Пока что станция продолжает использовать резервную антенну, которая обеспечивает стабильную высокоскоростную связь с Землей и передачу критически важных данных.