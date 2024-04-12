12 апреля отмечаем Международный день полета человека в космос: все, что вам нужно знать

Международный день полета человека в космос отмечается каждый год 12 апреля. Человечество по всей планете празднует начало космической эры, вспоминая, как это было.

Немного истории

Впервые этот день стал праздничным во всем мире после резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 7 апреля 2011 года. Однако еще раньше его отмечали в СССР под названием "День космонавтики". В Украине это также День работников ракетно-космической отрасли.

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Днем праздника неслучайно было выбрано 12 апреля, ведь именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил полет на орбиту Земли на космическом корабле "Восток-1". Он провел на орбите 108 минут, и это достижение проложило путь к дальнейшему освоению космоса.

Как отмечает ООН, Международный день первого полета человека в космос отмечается для того, чтобы напомнить о роли космической науки и технологий в достижении целей устойчивого развития, а также способствовать улучшению благосостояния государств и народов. Традиционно по случаю этого дня музеи космонавтики, научные центры и школы организуют мероприятия, посвященные программам, связанным с космосом.

Для ученых и вообще всего человечества этот день является не просто чествованием прошлого, ведь он во многом также и о нашем будущем, в котором исследование космоса продолжает расширять границы человеческих знаний и достижений – от космических станций на орбите Земли до миссий на Марс и другие планеты.

Мировая наука и космонавтика также вспоминает и следующие достижения, которые стали возможными, в том числе, и благодаря полету Гагарина:

20 июля 1969 года человечество достигло еще одной вехи, когда миссия NASA "Аполлон-11" успешно высадила астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина на поверхность Луны. Они находились на поверхности 2 часа 31 минуту и 40 секунд. Это был первый и пока единственный случай в истории, когда человек посещал земной спутник. Армстронг, который первым ступил на Луну, сказал: "Это маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества".

Международная космическая станция (МКС) – символ международного сотрудничества в исследовании космоса. Она вращается вокруг Земли примерно каждые 90 минут, постоянно принимая астронавтов из разных стран, которые совместно работают над проведением революционных исследований в различных областях - от биологии до астрофизики.

И, конечно же, будущие миссии на Луну и Марс, которые прямо сейчас планируются и разрабатываются.

Исследование космоса не только дает представление об истории нашей Солнечной системы, но и делает ценный вклад в различные отрасли, такие как связь, навигация, прогнозирование погоды, потребительские технологии и другие. Поэтому чрезвычайно трудно переоценить значение этого дня, который действительно изменил нашу историю.