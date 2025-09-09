Астрономы наблюдают за загадочным объектом 3I/ATLAS, движущимся к нашей Солнечной системе. Новые данные с телескопа Gemini South показали, что его хвост растет, а химический состав больше напоминает местные кометы, чем считалось ранее. Это открытие может изменить наше понимание межзвездных объектов и их происхождения.

Астрономы активно изучают 3I/ATLAS – третий подтвержденный межзвездный объект, который вошел в нашу Солнечную систему. Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что это комета, предыдущие наблюдения четырех телескопов NASA озадачили ученых: объект имел неожиданно высокую долю углекислого газа. Однако новые данные, полученные с помощью телескопа Gemini South в Чили, показали, что хвост 3I/ATLAS становится длиннее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NOIRLab.

Что нового узнали о комете 3I/ATLAS?

Кометы, которые иногда называют "грязными снежками", являются ледяными телами, высвобождающими газы при приближении к Солнцу, образуя характерный хвост из пыли и ионизированного газа. Чем ближе они к своей ближайшей точке к Солнцу (перигелию), тем активнее становятся.

На изображении, сделанном спектрографом телескопа Gemini, также видно широкую светлую кому – большую атмосферу газа и пыли, окружающую ядро кометы.



Комета 3I/ATLAS / Фото Gemini

Команда исследователей обнаружила, что пыль и лед, из которых состоит космический камень, напоминают материалы комет, образовавшихся в нашей Солнечной системе. Это свидетельствует о том, что межзвездные объекты, такие как 3I/ATLAS, могут иметь похожее происхождение и проходить те же эволюционные процессы, что и более привычные для нас кометы.

Карен Мич, руководитель программы Gemini South и астрономка из Гавайского университета, отметила, что главной целью наблюдений было изучение цветов кометы, которые дают представление о составе и размере частиц пыли, а также получение спектров для прямого анализа ее химического состава.

Ученые были рады увидеть рост хвоста, что указывает на изменение в частицах, и получили первое представление о химии объекта.

Когда комета будет близко к Земле?

Ожидается, что 3I/ATLAS достигнет своего перигелия в конце октября, приблизившись к Марсу. Карен Мич добавила, что этот объект является научной вехой и источником удивления, напоминая, что наша Солнечная система является лишь частью огромной и динамичной галактики, и даже самые быстротечные гости могут оставить длительный след.



Траектория движения 3I/ATLAS / Фото NASA/JPL-Caltech

Недавно телескоп Hubble получил самые детальные на сегодня изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS.

Комета, которую обнаружили 1 июля, стала третьим подтвержденным межзвездным объектом, когда-либо посещавшим наши космические окрестности. NASA подтвердило ее внесолнечное происхождение уже на следующий день после открытия.