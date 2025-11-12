Межзвездная комета 3I/ATLAS показала свой впечатляющий хвост на новом фото

Астрономы получили новое потрясающее изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS. Снимок показывает, что ионный хвост космической гостьи значительно удлинился и стал более структурированным. Это свидетельствует об усилении активности кометы, которая продолжает свое путешествие по внутренней части Солнечной системы.

Проект Virtual Telescope опубликовал новое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанное 11 ноября с помощью роботизированных телескопов в Италии, рассказывает 24 Канал. Это композитный снимок, состоящий из 18 отдельных 120-секундных экспозиций.

Наблюдениям мешали сложные условия: комета находилась лишь на 14 градусов над восточным горизонтом, а яркая Луна освещала небо.

Несмотря на это, астрономам удалось зафиксировать четко выраженный и яркий ионный хвост. Основатель проекта Джанлука Мази отметил, что новые данные свидетельствуют о значительном развитии хвоста кометы, пишет Space.com.



Фото ионного хвоста кометы 3I/ATLAS / Фото Virtual Telescope

Как образовался ионный хвост кометы 3I/ATLAS?

Ионный хвост формируется, когда ультрафиолетовое излучение Солнца ионизирует газ, выделяющийся из ядра кометы. Затем этот ионизированный газ захватывается солнечным ветром – потоком заряженных частиц от Солнца – и образует длинный, часто голубоватый шлейф, который всегда направлен в противоположную от звезды сторону.

Он отличается от пылевого хвоста, который обычно имеет желтовато-белый оттенок и изгибается вдоль орбиты кометы.

Что видно на фото кометы 3I/ATLAS?

На свежем изображении видно, как яркое ядро кометы окружено компактной комой, а ее ионный хвост простирается по небу примерно на 0,7 градуса.

Также на снимке заметен слабый антихвост – оптическое явление, возникающее из-за ракурса наблюдателя.

Увеличение длины и яркости хвоста указывает на усиленное испарение летучих веществ, вероятно, углекислого газа и пыли, из-за нагрева Солнцем.

3I/ATLAS является третьим подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным после Оумуамуа в 2017 году и 2I/Борисова в 2019-м. Ранее мы писали подробно о других двух межзвездных космических объектах, которые посещали нашу Солнечную систему.

В отличие от своих предшественников, этот гость из другой звездной системы достаточно яркий для детального изучения наземными телескопами. Это предоставляет астрономам редкую возможность понять, как межзвездная комета ведет себя под влиянием нашего Солнца.

Предварительные данные свидетельствуют о высоком содержании льда из углекислого газа, что может раскрыть информацию об условиях в системе, где она сформировалась. Проект Virtual Telescope продолжит наблюдения за кометой, которую впервые заметили в июле этого года.