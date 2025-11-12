Міжзоряна комета 3I/ATLAS показала свій вражаючий хвіст на новому фото

Астрономи отримали нове приголомшливе зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS. Знімок показує, що іонний хвіст космічної гості значно подовжився та став більш структурованим. Це свідчить про посилення активності комети, яка продовжує свою подорож внутрішньою частиною Сонячної системи.

Проєкт Virtual Telescope опублікував нове зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, зроблене 11 листопада за допомогою роботизованих телескопів в Італії, розповідає 24 Канал. Це композитний знімок, що складається з 18 окремих 120-секундних експозицій.

Спостереженням заважали складні умови: комета перебувала лише на 14 градусів над східним горизонтом, а яскравий Місяць освітлював небо.

Попри це, астрономам вдалося зафіксувати чітко виражений та яскравий іонний хвіст. Засновник проєкту Джанлука Мазі зазначив, що нові дані свідчать про значний розвиток хвоста комети, пише Space.com.



Фото іонного хвоста комети 3I/ATLAS / Фото Virtual Telescope

Як утворився іонний хвіст комети 3I/ATLAS?

Іонний хвіст формується, коли ультрафіолетове випромінювання Сонця іонізує газ, що виділяється з ядра комети. Потім цей іонізований газ захоплюється сонячним вітром – потоком заряджених частинок від Сонця – і утворює довгий, часто блакитнуватий шлейф, який завжди спрямований у протилежний від зірки бік.

Він відрізняється від пилового хвоста, який зазвичай має жовтувато-білий відтінок і вигинається вздовж орбіти комети.

Що видно на фото комети 3I/ATLAS?

На свіжому зображенні видно, як яскраве ядро комети оточене компактною комою, а її іонний хвіст простягається по небу приблизно на 0,7 градуса.

Також на знімку помітний слабкий антихвіст – оптичне явище, що виникає через ракурс спостерігача.

Збільшення довжини та яскравості хвоста вказує на посилене випаровування летких речовин, імовірно, вуглекислого газу та пилу, через нагрівання Сонцем.

3I/ATLAS є третім підтвердженим міжзоряним об'єктом, виявленим після Оумуамуа у 2017 році та 2I/Борисова у 2019-му. Раніше ми писали детально про інші два міжзоряних космічних об'єкти, які відвідували нашу Сонячну систему.

На відміну від своїх попередників, цей гість з іншої зоряної системи достатньо яскравий для детального вивчення наземними телескопами. Це надає астрономам рідкісну можливість зрозуміти, як міжзоряна комета поводиться під впливом нашого Сонця.

Попередні дані свідчать про високий вміст льоду з вуглекислого газу, що може розкрити інформацію про умови в системі, де вона сформувалася. Проєкт Virtual Telescope продовжить спостереження за кометою, яку вперше помітили у липні цього року.