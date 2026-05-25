Microsoft окончательно закрыла популярное приложение на Android

Microsoft 25 мая официально прекратила поддержку почтового клиента, созданного для слабых смартфонов и медленного интернета. Outlook Lite фактически перестал работать, а пользователей переводят на основной Outlook.

Таким образом, история упрощенной Android-версии популярного почтового клиента, который появился в 2022 году, завершена, – сообщает 24 Канал.

Об окончательном закрытии сервиса сообщали еще осенью 2025 года, а теперь процесс полностью завершился. Первыми на это обратили внимание журналисты Neowin.

Зачем разработали Outlook Lite?

Outlook Lite создавали прежде всего для пользователей бюджетных Android-смартфонов и регионов с медленным или нестабильным мобильным интернетом. Главным преимуществом программы был минимальный размер – примерно 5 мегабайт – а также сниженное потребление мобильного трафика и ресурсов устройства.

Именно благодаря этому Outlook Lite стал довольно популярным в странах, где до сих пор активно используются недорогие смартфоны со слабым "железом". Это также подтверждает тот факт, что за время своего существования приложение преодолело отметку в 10 миллионов загрузок.

Впрочем, Microsoft постепенно сворачивала проект. Еще 6 октября 2025 года компания убрала возможность загрузки Outlook Lite с цифрового магазина.

Что делать тем, кто использовал программу?

Пользователям рекомендуют перейти на основной мобильный Outlook для Android и iOS. По словам Microsoft, современная версия полного Outlook существенно улучшилась и теперь способна заменить Lite даже на менее производительных устройствах. Переход обещают максимально простым: достаточно войти в свой аккаунт, после чего письма, календари и вложения автоматически синхронизируются.

Что интересно, по состоянию на момент написания новости, на странице Outlook все еще содержится сообщение о наличии Lite-версии программы для Android и рекомендация скачать ее по ссылке, которое, впрочем, не работает.

Outlook Lite закрыли, но призыв скачать программу все еще на сайте Microsoft / Скриншот 24 Канала

Как отреагировали пользователи?

Далеко не все пользователи довольны таким решением. Outlook Lite ценили именно за его компактность, быструю работу и неприхотливость к смартфону. Несмотря на заявления Microsoft, полная версия Outlook все еще существенно тяжелее, потребляет больше оперативной памяти и активнее использует мобильный интернет.

Следует добавить, что Microsoft все активнее пытается объединить свои сервисы вокруг единого Outlook-опыта для всех платформ вместо поддержки отдельных упрощенных приложений.

К счастью, пользователи Android не ограничены только официальным клиентом Microsoft. Среди альтернатив такие проверенные программы, как Proton Mail, Spark Mail или стандартное приложение Gmail от Google.