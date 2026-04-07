Люди впервые за 50 лет облетели Луну – теперь экипаж Artemis 2 возвращается домой

Миссия Artemis 2 успешно выполнила облет Луны. Астронавты впервые за десятилетия увидели дальнюю сторону спутника и зафиксировали уникальные научные данные. Полные впечатлений и эмоций они возвращаются домой на родную Землю.

Миссия Artemis 2 стала первой со времен Apollo 17, когда люди покинули низкую околоземную орбиту и отправились к Луне. Корабль Orion с символическим названием Integrity стартовал 1 апреля, а уже 6 апреля экипаж совершил исторический облет спутника Земли, сообщает Space.com.

На борту находились астронавты Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch и канадец Jeremy Hansen. Во время полета они установили новый рекорд – отдалились от Земли более чем на 406 тысяч километров, превзойдя достижение миссии Apollo 13.

Рид Вайзман наблюдает за Луной во время шестого дня полета / Фото NASA

Облет Луны длился почти семь часов и стал не просто зрелищным событием, но и важной научной миссией. Астронавты работали по детальному плану, изучая поверхность спутника, включая гигантский кратер Бассейн Ориентале – одним из наименее исследованных регионов.

Человеческий глаз, как отмечали ранее в NASA, способен замечать нюансы цвета и текстуры, которые могут ускользать от камер. Во время облета экипаж использовал 32 камеры, часть которых была установлена на корабле, а другие – ручные. В то же время не обошлось без эмоций: астронавты признавались, что испытали сильный восторг, наблюдая Луну с такого расстояния.

Такой Луну человечество не видело более 50 лет / Фото NASA

Что теперь?

После завершения облета корабль автоматически взял курс обратно к Земле по так называемой "свободной траектории возвращения", которая не требует значительных затрат топлива. Ожидается, что капсула приводнится у побережья Калифорнии 10 апреля. Эта миссия стала не только рекордной, но и первым этапом подготовки к следующим миссиям программы Artemis.

В ближайшие шаги NASA планирует новые полеты: еще одну тестовую миссию Artemis 3 и высадку людей на южном полюсе Луны в рамках Artemis 4. После этого человечество ждет масштабный и амбициозный проект построения постоянной базы на естественном спутнике Земли.