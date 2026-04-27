Ученые выяснили, что неандертальцы могли владеть сложным языком похожим на наш

Новое исследование показало, что способность к сложной речи могла появиться еще до разделения современных людей и неандертальцев. Ученые обнаружили небольшие регуляторные участки ДНК, которые оказывают чрезвычайно сильное влияние на языковые навыки и, вероятно, были общими для обоих видов.

Язык считается одной из главных черт, отличающих современного человека от других видов. Именно она позволила Homo sapiens передавать сложные идеи, строить социальные структуры, формировать культуру и накапливать знания между поколениями. Однако новое исследование ученых из Университета Айовы свидетельствует, что такая способность могла быть не только нашей уникальной чертой, пишет 24 Канал.

Могли ли неандертальцы говорить так же сложно, как люди?

Работа, опубликована в журнале Science Advances, посвящена так называемым HAQERs – Human Ancestor Quickly Evolved Regions. Это особые регуляторные участки генома человека, которые не являются самими генами, но контролируют их активность, фактически работая как переключатели или регуляторы громкости.

Исследователи установили, что именно эти крошечные участки ДНК, которые занимают менее 0,1% всего человеческого генома, имеют чрезвычайно сильное влияние на речевые способности. По оценкам ученых, их влияние на развитие речи почти в 200 раз превышает влияние других генетических регионов.

Один из авторов исследования, профессор Джейкоб Михельмон (Jacob Michaelson), объяснил, что речь идет не об отдельных генах, а именно о регуляторных механизмах. По его словам, это своеобразная ручка громкости, которая определяет, насколько активно работают те или иные гены.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые использовали данные еще с 1990-х годов. Тогда профессор Брюс Томблин (Bruce Tomblin) работал с 350 учениками начальной школы: оценивал их языковые навыки и собирал образцы слюны для будущих генетических исследований.

Через почти 30 лет команда Майклсона завершила секвенирование геномов этих людей и проанализировала, какие именно генетические варианты влияли на их способность к речи. Именно тогда и были выделены HAQERs как ключевой фактор.

Особое внимание исследователи уделили эволюционной истории этих участков. Для этого они создали специальные эволюционно-стратифицированные полигенные оценки, которые позволили определить примерное время появления генетических вариантов, пишет Discover.

Результаты показали, что эти регуляторные "переключатели" возникли еще до того, как Homo sapiens и Homo neanderthalensis разделились на отдельные виды. Это означает, что неандертальцы также могли иметь генетическую основу для сложного языка.

Иначе говоря, наши ближайшие родственники, вероятно, были способны не только к простым звукам или сигналам, но и к развитой речевой коммуникации. Это хорошо согласуется с археологическими находками: у неандертальцев находят сложные орудия труда, украшения, элементы символического мышления и даже художественные артефакты.

По мнению исследователей, именно сложная коммуникация могла поддерживать их культуру и социальные связи.

Интересно и то, что HAQERs почти не менялись в течение очень длительного времени. Ученые предполагают, что причина может быть связана с биологическими ограничениями во время родов. Дальнейшее увеличение мозга плода из-за изменений в этих регуляторных участках могло бы сделать рождение опасным как для матери, так и для ребенка.

Майклсон объясняет, что ранние люди, вероятно, достаточно быстро достигли максимального предела развития мозга, необходимого именно для речи. После этого эволюция продолжила улучшать другие аспекты интеллекта, которые не были напрямую связаны с увеличением размера мозга плода.

В будущем команда планирует продолжить наблюдение за теми же участниками исследования, которые теперь уже стали взрослыми и имеют собственных детей. Это позволит лучше понять, как именно взаимодействуют генетика и среда в формировании речевых навыков.

В частности, исследователей интересует разделение прямого генетического воздействия и так называемого генетического воспитания – ситуации, когда гены родителей влияют не только напрямую, но и через среду, которую они создают для своих детей.