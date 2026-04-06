Один кусок мха помог раскрыть дело о хищении могил

В США необычная улика помогла следователям доказать вину работников кладбища. Небольшой образец мха стал ключом к установлению времени преступления и связи между местами захоронений.

История, начавшаяся еще в 2009 году на кладбище Burr Oak вблизи Чикаго, получила новое научное объяснение. Тогда следователи обвинили работников кладбища в раскапывании старых могил, перемещении останков и повторной продаже мест для захоронения. Об этом пишет Science alert.

Смотрите также В Дании нашли военный корабль, которому более 200 лет: это может изменить историю

Как мох помог разоблачить преступление?

По данным следствия, было незаконно эксгумировано примерно 1500 костей по меньшей мере 29 человек. Останки перемещали в другую часть территории кладбища, которая занимает около 150 акров.

Ключевую роль в деле сыграла неожиданная улика – небольшой кусок мха, найденный вместе с человеческими останками на глубине около 20 сантиметров. Для анализа его передали ботаникам, в частности специалисту Matt von Konrat из Музея естественной истории.

Ученые определили, что это вид Fissidens taxifolius. Важно, что в месте повторного захоронения этот мох не рос. Зато его нашли в другой части кладбища – там, где, вероятно, изначально находились могилы. Это помогло установить связь между двумя локациями.

Однако для суда этого было недостаточно – нужно было доказать, когда именно произошло перемещение. Обвиняемые утверждали, что преступления могли произойти еще до их трудоустройства.

Как говорится на странице Oxford academic, решающим стало исследование состояния мха. Как объясняют ученые, даже после высыхания такие растения могут частично сохранять метаболическую активность. Со временем она снижается, что позволяет примерно определить, когда мох был поврежден или перемещен.

Исследователи проанализировали хлорофилл – пигмент, который отвечает за фотосинтез. Его количество уменьшается в процессе разложения. Сравнивая образец с другими, известного возраста, они смогли оценить его "свежесть".

Результаты показали, что мху было всего один-два года. Это означало, что он был перемещен именно в тот период, когда подозреваемые работали на кладбище. Такой вывод опроверг их алиби.

В итоге, в 2015 году четырех работников признали виновными в надругательстве над человеческими останками.

Хотя привлечение экспертов в уголовных делах – обычная практика для FBI, использование мха как ключевого доказательства случается редко. Исследователи выяснили, что за последнее столетие подобные растения использовались только примерно в десятке уголовных дел.

Ученые считают, что этот случай может изменить подход к расследованиям. Микроскопические растения, которые часто остаются без внимания, способны дать важную информацию и помочь раскрыть преступления.