Почему рис не спасет мокрый смартфон – популярный миф оказался ошибкой

Совет положить мокрый телефон в рис давно стал частью интернет-культуры. Но специалисты предупреждают – этот метод не только почти не помогает, а иногда может повредить устройство еще сильнее.

Если смартфон случайно падает в воду, большинство людей действует почти автоматически – выключает устройство и засыпает его рисом. Этот способ годами передавался как "народный лайфхак", который якобы вытягивает влагу из корпуса. Однако на практике все значительно сложнее. Об этом пишет BGR.

Почему рис не работает так, как все думают?

Эксперты объясняют, что рис не способен эффективно убрать жидкость из внутренних компонентов смартфона. Более того, мелкая пыль и крахмальные частицы могут попасть внутрь корпуса и осесть на контактах, портах или других элементах электроники.

Компания Apple также официально рекомендует не использовать рис для сушки iPhone после контакта с водой. Производитель предостерегает, что посторонние частицы могут повредить устройство или затруднить его работу.

Специалисты также не советуют использовать ватные палочки, фен или баллоны со сжатым воздухом. Горячий воздух может перегреть компоненты, а сильный поток – протолкнуть воду еще глубже внутрь смартфона.

Что делать сразу после попадания воды?

Современные смартфоны часто имеют защиту от воды, но это не означает полную неуязвимость. Даже водостойкие модели могут пострадать, особенно если устройство длительное время находилось в жидкости или контактировал с морской водой, соком или сладкими напитками.

После попадания в воду главная задача – как можно скорее выключить смартфон. Именно электричество в сочетании с влагой чаще всего приводит к короткому замыканию.

Затем нужно:

осторожно вытереть корпус тканью или полотенцем;

достать SIM-карту;

если конструкция позволяет – снять заднюю крышку и вытащить аккумулятор;

держать смартфон вертикально портами вниз;

легонько постучать по бокам, чтобы лишняя жидкость вытекла.

После этого устройство рекомендуют оставить в сухом хорошо проветриваемом месте.

Самая большая опасность – не вода, а коррозия

По словам экспертов, главная проблема после контакта с жидкостью – не сама вода, а коррозия, которая постепенно разрушает электронные компоненты.

Особенно опасной является морская вода из-за высокого содержания соли. Хлорированная вода из бассейна тоже может вызвать серьезные повреждения. Даже сладкие напитки способны оставлять липкие остатки, которые окисляют контакты.

Именно поэтому некоторые смартфоны могут работать сразу после падения в воду, но выходят из строя через несколько дней или недель.

В материале упоминается несколько случаев, когда iPhone находили под водой даже через год после потери, и устройства оставались работоспособными. Один из iPhone X провел в море около восьми часов и не получил критических повреждений.

Почему спирт считают лучшим решением?

Специалисты ifixit рекомендуют использовать изопропиловый спирт концентрацией около 90%. Он помогает вытеснять воду, очищает остатки грязи и уменьшает риск коррозии.

Для этого смартфон приходится разбирать, что является сложной процедурой для большинства пользователей. Эксперты советуют аккуратно очистить внутренние компоненты мягкой зубной щеткой, смоченной в спирте, после чего оставить устройство высыхать. Впрочем, такой метод подходит не всем, поскольку современные смартфоны часто имеют сложную конструкцию, а самостоятельная разборка может привести к потере гарантии или дополнительным повреждениям.

Именно поэтому для большинства пользователей лучшим решением после контакта телефона с водой остается быстрое выключение устройства и обращение в сервисный центр, а не эксперименты с рисом или феном.