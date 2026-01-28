Вирусный ИИ-ассистент Moltbot –что о нем стоит знать

Персональный AI-ассистент Clawdbot, который после юридического конфликта сменил название на Moltbot, за считанные недели стал вирусным среди разработчиков. Проект с лобстерским маскотом обещает не просто отвечать на запросы, а выполнять реальные действия, одновременно вызывая восторг и беспокойство по поводу безопасности.

Moltbot, ранее известный как Clawdbot, позиционируется как "AI, который реально что-то делает". Ассистент может управлять календарем, отправлять сообщения через популярные приложения и даже автоматически регистрировать пользователя на авиарейсы. Именно эта практическая направленность и привлекла тысячи энтузиастов, несмотря на сложный технический процесс установки. Об этом пишет Tech Crunch.

Почему Moltbot так быстро набрал популярность?

Проект создал австрийский разработчик Петер Штайнбергер, известный в сети как @steipete. После ухода от предыдущего бизнеса PSPDFkit он несколько лет почти не работал за компьютером, но новая волна интереса к AI вернула ему мотивацию. Так появился Clawd – персональный ассистент для управления собственной цифровой жизнью, который впоследствии перерос в Moltbot.

Название Clawdbot было прямой отсылкой к модели Claude от Anthropic. Именно это и стало причиной юридической претензии, после которой проект пришлось переименовать. Несмотря на смену бренда, "лобстерская душа" ассистента осталась, а сам Moltbot продолжил стремительно набирать аудиторию.

На GitHub проект собрал более 44 200 звезд за очень короткое время. Волна хайпа вышла за пределы сообщества разработчиков и даже повлияла на фондовый рынок: акции Cloudflare выросли на 14% во время премаркета после активного обсуждения Moltbot в соцсетях. Дело в том, что именно инфраструктура Cloudflare часто используется для локального запуска этого AI-агента.

Как пишет Mashable, Moltbot остается продуктом для ранних энтузиастов. Он является open source и работает локально или на собственном сервере, что позволяет проверять код и не передавать данные в облако. Но главная идея ассистента – выполнения действий на компьютере – несет существенные риски. Эксперты предупреждают о возможности атак через подмену запросов, когда вредоносный контент может заставить AI выполнить нежелательные команды.

Частично эти риски уменьшаются благодаря правильной настройке и выбору AI-моделей, но полностью избежать их можно только изолированным запуском в отдельной среде. Сам Штайнбергер уже столкнулся с активностью мошенников, когда после переименования его проекта появились фейковые криптовалютные репозитории и аккаунты.

Сейчас безопасное использование Moltbot фактически означает запуск на отдельном компьютере или сервере с временными учетными записями. Это снижает практическую пользу ассистента, но подчеркивает главную дилемму проекта – баланс между удобством и безопасностью. Несмотря на это, Moltbot стал яркой демонстрацией того, как автономные AI-агенты могут перейти от эффектных демонстраций к реальным, полезным действиям.