Yahoo позиционирует Scout не как чат-бот, а как "answer engine". Пользователь вводит запрос и получает четкий, разговорный ответ, дополненный заметными синими ссылками. Для одного запроса сервис может показывать до девяти источников вместе с полным списком материалов, на которых базируется ответ. Об этом рассказывает сам информационный портал Yahoo.

Чем Yahoo Scout отличается от других AI-поисков?

Такой подход является сознательным выбором. Пока конкуренты делают акцент на сглаженных AI-резюме, Scout пытается не заменять веб, а оставлять его в фокусе. Это также ответ на критику со стороны медиа и издателей, которые обвиняют Google в том, что AI-поиск уменьшает трафик на сайты первоисточников.

Scout запускается в формате бета-версии для пользователей в США. Сервис доступен на сайте scout.yahoo.com, а также интегрирован в приложение Yahoo Search для iOS и Android.

В основе Scout лежит модель Claude от Anthropic, дополненная собственными данными Yahoo, редакционным тоном и обширной библиотекой контента. Сюда входят материалы Yahoo News, Finance, Sports и других вертикалей, а также веб-результаты на базе Microsoft Bing.

Как пишет Digital Trends, интерфейс Scout может напомнить Perplexity или AI-режим Google, но логика подачи другая. Ссылка здесь не является приложением к ответу, а его центральным элементом. Сам сервис больше похож на структурированный гид, чем на персонального AI-ассистента.

Есть и бизнес-мотивация такого подхода. Yahoo не имеет масштабной рекламной поисковой империи, как Google, поэтому может активнее экспериментировать с AI-ответами, не рискуя основными доходами. Генеральный директор Yahoo Джим Ланцоне заявил, что со временем Scout должен заменить классический Yahoo Search. Монетизация уже работает через партнерские ссылки и рекламу в нижней части результатов.

На фоне конкурентов Scout делает ставку не на персонализацию или "разговорность", а на быстрый доступ к проверенной информации. В мире, переполненном AI-сгенерированными ответами, Yahoo считает, что прямая и прозрачная ссылка на источники может стать главным преимуществом.