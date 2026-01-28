Yahoo позиціонує Scout не як чат-бот, а як "answer engine". Користувач вводить запит і отримує чітку, розмовну відповідь, доповнену помітними синіми посиланнями. Для одного запиту сервіс може показувати до дев’яти джерел разом із повним списком матеріалів, на яких базується відповідь. Про це розповідає сам інформаційний портал Yahoo.

Чим Yahoo Scout відрізняється від інших AI-пошуків?

Такий підхід є свідомим вибором. Поки конкуренти роблять акцент на згладжених AI-резюме, Scout намагається не замінювати веб, а залишати його у фокусі. Це також відповідь на критику з боку медіа та видавців, які звинувачують Google в тому, що AI-пошук зменшує трафік на сайти першоджерел.

Scout запускається у форматі бета-версії для користувачів у США. Сервіс доступний на сайті scout.yahoo.com, а також інтегрований у додаток Yahoo Search для iOS та Android.

В основі Scout лежить модель Claude від Anthropic, доповнена власними даними Yahoo, редакційним тоном та великою бібліотекою контенту. Сюди входять матеріали Yahoo News, Finance, Sports та інших вертикалей, а також веб-результати на базі Microsoft Bing.

Як пише Digital Trends, інтерфейс Scout може нагадати Perplexity або AI-режим Google, але логіка подачі інша. Посилання тут не є додатком до відповіді, а її центральним елементом. Сам сервіс більше схожий на структурований гід, ніж на персонального AI-асистента.

Є й бізнес-мотивація такого підходу. Yahoo не має масштабної рекламної пошукової імперії, як Google, тому може активніше експериментувати з AI-відповідями, не ризикуючи основними доходами. Генеральний директор Yahoo Джим Ланцоне заявив, що з часом Scout має замінити класичний Yahoo Search. Монетизація вже працює через партнерські посилання та рекламу в нижній частині результатів.

На тлі конкурентів Scout робить ставку не на персоналізацію чи "розмовність", а на швидкий доступ до перевіреної інформації. У світі, переповненому AI-згенерованими відповідями, Yahoo вважає, що пряме й прозоре посилання на джерела може стати головною перевагою.