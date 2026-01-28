Новий ШІ-асистент Moltbot стає вірусним: ось що про нього варто знати

Персональний ШІ-асистент Clawdbot, який після юридичного конфлікту змінив назву на Moltbot, за лічені тижні став вірусним серед розробників. Проєкт з лобстерським маскотом обіцяє не просто відповідати на запити, а виконувати реальні дії, водночас викликаючи захоплення і занепокоєння щодо безпеки.

Moltbot, раніше відомий як Clawdbot, позиціонується як "AI, який реально щось робить". Асистент може керувати календарем, надсилати повідомлення через популярні застосунки та навіть автоматично реєструвати користувача на авіарейси. Саме ця практична спрямованість і привернула тисячі ентузіастів, попри складний технічний процес встановлення. Про це пише Tech Crunch.

Дивіться також Yahoo повертається в пошукову гонку з новим ШІ-сервісом

Чому Moltbot так швидко набрав популярність?

Проєкт створив австрійський розробник Петер Штайнбергер, відомий у мережі як @steipete. Після відходу від попереднього бізнесу PSPDFkit він кілька років майже не працював за комп’ютером, але нова хвиля інтересу до AI повернула йому мотивацію. Так з’явився Clawd – персональний асистент для керування власним цифровим життям, який згодом переріс у Moltbot.

Назва Clawdbot була прямим відсиланням до моделі Claude від Anthropic. Саме це й стало причиною юридичної претензії, після якої проєкт довелося перейменувати. Попри зміну бренду, "лобстерська душа" асистента залишилася, а сам Moltbot продовжив стрімко набирати аудиторію.

На GitHub проєкт зібрав понад 44 200 зірок за дуже короткий час. Хвиля хайпу вийшла за межі спільноти розробників і навіть вплинула на фондовий ринок: акції Cloudflare зросли на 14% під час премаркету після активного обговорення Moltbot у соцмережах. Річ у тім, що саме інфраструктура Cloudflare часто використовується для локального запуску цього AI-агента.

Як пише Mashable, Moltbot залишається продуктом для ранніх ентузіастів. Він є open source і працює локально або на власному сервері, що дозволяє перевіряти код і не передавати дані у хмару. Але головна ідея асистента – виконання дій на комп’ютері – несе суттєві ризики. Експерти попереджають про можливість атак через підміну запитів, коли шкідливий контент може змусити AI виконати небажані команди.

Частково ці ризики зменшуються завдяки правильному налаштуванню та вибору AI-моделей, але повністю уникнути їх можна лише ізольованим запуском у окремому середовищі. Сам Штайнбергер уже зіткнувся з активністю шахраїв, коли після перейменування його проєкту з’явилися фейкові криптовалютні репозиторії та акаунти.

Наразі безпечне використання Moltbot фактично означає запуск на окремому комп’ютері або сервері з тимчасовими обліковими записами. Це знижує практичну користь асистента, але підкреслює головну дилему проєкту – баланс між зручністю та безпекою. Попри це, Moltbot став яскравою демонстрацією того, як автономні AI-агенти можуть перейти від ефектних демонстрацій до реальних, корисних дій.