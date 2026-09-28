Хакеры нашли новый способ получить доступ к вашим данным: как не попасться на обман

В Украине зафиксирована новая волна фишинговых рассылок, в которых злоумышленники выдают себя за известные образовательные платформы. Они отправляют сообщения о якобы успешном завершении курсов и предлагают скачать сертификат. Вместо документа пользователи рискуют скачать вредоносную программу.

Как работает новая схема кибератаки

Как сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА, мошенники рассылают электронные письма с поздравлениями по случаю окончания учебы. Внутри сообщения находится PDF-документ со ссылкой. Перейдя по этой ссылке, пользователь скачивает архив с опасным файлом. Его запуск приводит к заражению устройства вредоносным программным обеспечением, что дает мошенникам возможность удаленно управлять компьютером или смартфоном.

Злоумышленники рассчитывают на то, что люди действительно проходят различные курсы. Особенно уязвимы сотрудники государственных структур и учебных заведений. Сложность распознавания заключается в том, что опасные письма могут приходить даже с реальных электронных адресов организаций, если хакеры взломали их учетные записи, или же с очень похожих адресов, которые намеренно сделали похожими на оригинал, например, заменив одну букву похожей цифрой.

Кроме того, существует вероятность, что мошеннические письма могут получать только реальные пользователи сайтов, публикующих бесплатные или платные курсы, если хакеры каким-либо образом получили данные о зарегистрированных пользователях. Хотя в последнее время ни одна платформа не сообщала об утечке или взломе, сервисы могут просто не знать об этом. Таким образом, хакеры могут уже обрабатывать данные каждого, кто когда-либо регистрировался на таких сайтах, как Prometheus, EdEra, Education.ua, Освіта.UA или других. Однако существует аналогичная вероятность того, что злоумышленники используют любую другую утечку электронных адресов, полученную в результате взлома интернет-магазинов, пиратских сайтов, социальных сетей и т. д.

Другие цифровые угрозы и методы защиты

В последнее время в Украине участились и другие мошеннические схемы. Злоумышленники также рассылают поддельные уведомления якобы от Министерства энергетики Украины об оплате электроэнергии.

Для безопасности пользователей специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

Не открывать подозрительные вложения, даже если письмо пришло от знакомого отправителя, а уточнять информацию по другим каналам. Если вы не ожидали никаких сертификатов о прохождении курса, значит, вас пытаются обмануть.

Внимательно проверять ссылки в PDF-файлах перед переходом.

Не запускать файлы из архивов, полученных по электронной почте.

Проверять наличие сертификатов исключительно через официальные образовательные платформы.

Куда обращаться в случае угрозы

Если вы стали жертвой киберпреступников, следует немедленно сообщить об этом в киберполицию через официальную форму на сайте ведомства.

В случае получения писем с подозрительным содержанием отправьте их специалистам Национальной команды реагирования на киберинциденты на электронный адрес incidents@cert.gov.ua.

Дополнительную информацию о методах противодействия мошенникам можно найти в рамках просветительской кампании "ШахрайГудбай".