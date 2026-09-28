Як працює нова схема кібератаки

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОДА, аферисти розсилають електронні листи із привітанням про закінчення навчання. Усередині повідомлення міститься PDF-документ із посиланням. Після переходу за цим посиланням користувач завантажує архів із небезпечним файлом. Його запуск призводить до інфікування пристрою шкідливим програмним забезпеченням, що дає аферистам можливість віддалено керувати комп'ютером чи смартфоном.

Зловмисники розраховують на те, що люди дійсно проходять різноманітні курси. Особливо вразливими є працівники державних структур та навчальних закладів. Складність розпізнавання полягає в тому, що небезпечні листи можуть надходити навіть із реальних електронних адрес організацій, якщо хакери зламали їхні облікові записи, або ж із дуже схожих адрес, які навмисно зробили схожими на оригінал, наприклад, замінивши одну букву схожою цифрою.

Крім того, існує ймовірність, що шахрайські листи можуть отримувати лише реальні користувачі сайтів, які публікують безплатні або платні курси, якщо хакери якимось чином отримали дані про зареєстрованих. Хоча останнім часом жодна платформа не повідомляла про витік чи злам, сервіси можуть просто не знати про це. Таким чином, хакери можуть уже опрацьовувати кожного, хто коли-небудь реєструвався на таких сайтах, як Prometheus, EdEra, Education.ua, Освіта.UA чи інших. Однак існує аналогічна ймовірність, що зловмисники користуються будь-яким іншим витоком електронних адрес, який вони здобули через злам інтернет-магазинів, піратських сайтів, соцмереж тощо.

Інші цифрові загрози та методи захисту

Останнім часом в Україні почастішали й інші афери. Зловмисники також надсилають фейкові сповіщення нібито від Міністерства енергетики України щодо оплати електроенергії.

Для безпеки користувачів фахівці рекомендують дотримуватися таких правил:

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Не відкривати підозрілі вкладення, навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника, а уточнювати інформацію іншими каналами. Якщо ви не очікували жодних сертифікатів про пройдений курс, тоді вас намагаються обманути.

Уважно перевіряти посилання в PDF-файлах перед переходом.

Не запускати файли з архівів, отриманих електронною поштою.

Перевіряти наявність сертифікатів виключно через офіційні освітні платформи.

Куди звертатися у разі загрози

Якщо ви стали жертвою кіберзлочинців, слід негайно повідомити кіберполіцію через офіційну форму на сайті відомства.

У разі отримання листів із підозрілим вмістом, надішліть їх фахівцям Національної команди реагування на кіберінциденти на електронну адресу incidents@cert.gov.ua.

Додаткову інформацію про методи протидії аферистам можна знайти в межах просвітницької кампанії ШахрайГудбай.