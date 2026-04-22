Motorola выпустила смартфон, который заряжается быстрее, чем вы успеваете выпить кофе

Компания Motorola представила новый смартфон среднего класса Edge 70 Pro, сделав ставку на производительность, качественный дисплей и автономность. Новинка получила современный процессор, защиту от воды и пыли и мощную батарею с очень быстрой зарядкой.

Motorola Edge 70 Pro официально презентовали в Индии, пишет Gizmochina. Модель получила акцент на производительности, выносливости и дисплее, который по характеристикам приближается к флагманам.

Смотрите также Honor представила смартфоны с дизайном iPhone 17, почти невидимыми рамками и 200 Мп камерами

Что предлагает новый смартфон Motorola?

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 12 ГБ и накопителем UFS 4.1 на 256 ГБ. Для стабильной работы под нагрузкой предусмотрена система охлаждения с большой испарительной камерой площадью 4600 мм².

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость до 5200 нит и технологию HDR10+. Также заявлены 10-битная цветопередача и сертификация Pantone, которая подтверждает точность отображения.

Motorola Edge 70 Pro / Фото Motorola

Камеры – еще один важный акцент. Основной модуль получил сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с поддержкой макросъемки. Фронтальная камера тоже на 50 Мп и умеет записывать видео в 4K. Для обработки фото предусмотрены инструменты на базе искусственного интеллекта.

Кстати, среди дополнительных возможностей в смартфоне предусмотрены:

стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos;

модули 5G;

Wi-Fi 6E;

Bluetooth 5.4;

NFC.

Отдельно стоит отметить автономность: аккумулятор емкостью 6500 мА-ч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. При этом смартфон имеет повышенную защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, что редко встречается в этом классе, как ранее писало издание GSMArena.

Работает новинка на Android 16. Производитель обещает три года обновлений операционной системы и пять лет патчей безопасности.

Цена Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro будет доступен в нескольких цветах, вдохновленных палитрой Pantone: белом Lily White, зеленом Tea и оттенке Titan. Базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит 415 долларов, а конфигурация с 12 ГБ ОЗУ – 450 долларов. Продажи стартуют 29 апреля.