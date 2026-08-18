Новое исследование выявило неожиданную связь между музыкой и ДТП со смертельным исходом

Исследователи обнаружили необычную закономерность между выходом музыкальных альбомов и смертельными ДТП. Показатель заметно менялся именно в те дни, когда выходили большие альбомы.

Исследование, опубликованное в научном журнале JAMA Network Open, выявило связь между выходом больших музыкальных альбомов и количеством ДТП со смертельным исходом. В среднем в день релиза нового популярного альбома происходило на 15,1% больше ДТП со смертельным исходом, чем в дни непосредственно до и после релиза.

Почему в дни премьер альбомов количество ДТП может увеличиваться?

Для анализа ученые учли ряд других факторов, которые могут влиять на аварийность. В частности, они принимали во внимание время суток, день недели и количество людей в транспортном средстве. Исследователи не пытались определить, что именно делал каждый водитель перед аварией. Вместо этого они искали статистическую закономерность на уровне большого количества дорожно-транспортных происшествий.

Для этого команда исследователей из Гарварда использовала данные Fatality Analysis Reporting System – общенациональной базы данных о смертельных автомобильных авариях в США. Затем эти данные сопоставили с чартами Spotify и датами выхода музыкальных альбомов. Выборка охватывала шесть лет – с 2017 по 2022 год. Именно анализ этого периода и дал показатель в 15,1%.

Означает ли это, что Spotify повышает риск ДТП?

Не совсем. Авторы исследования выявили именно корреляцию, а не доказанную причинно-следственную связь между прослушиванием музыки через стриминговые сервисы и смертельными авариями.

Это важное уточнение. Сам факт того, что в день выхода популярного альбома количество смертельных ДТП было выше, еще не доказывает, что именно музыкальный стриминг стал причиной этих аварий. Одним из возможных объяснений может быть поведение водителей со смартфонами. Когда выходит новый альбом, люди могут чаще открывать Spotify, искать новые релизы, переключать композиции или взаимодействовать с интерфейсом приложения во время движения.

В отличие от заранее подготовленного плейлиста, поиск новой музыки в сервисе требует дополнительного внимания. Особенно это актуально из-за интерфейсов стриминговых платформ, которые постоянно меняются и предлагают пользователям новый контент. В то же время само по себе прослушивание музыки во время вождения не было признано опасным действием.

Может ли музыка влиять на стиль вождения?

Другой аспект заключается не в смартфоне, а непосредственно в характере музыки. Некоторые предыдущие исследования связывали интенсивную музыку с быстрым темпом с более рискованным поведением за рулем.

Однако эти данные не означают, что любая музыка автоматически делает вождение более опасным. Более важным фактором может оставаться степень отвлечения человека. Именно поэтому ситуация с прослушиванием музыки отличается от использования телефона для звонков или переписки. Связь между использованием смартфона за рулем и риском ДТП уже неоднократно исследовали.

Например, исследование Naturalistic Teenage Driving Study продемонстрировало прямую связь между текстовыми сообщениями и телефонными разговорами во время вождения автомобиля и дорожно-транспортными происшествиями. Риски отвлечения внимания водителей также признает Министерство транспорта США. В случае со стримингом доказательств пока недостаточно, чтобы сделать аналогичный вывод.

Как снизить риск при прослушивании музыки?

Самый простой способ избежать лишнего отвлечения – настроить музыку еще до начала движения. Если плейлист или альбом уже запущен, водителю не нужно постоянно взаимодействовать со смартфоном.

Современные автомобильные мультимедийные системы также постепенно переходят к большему количеству функций, не требующих использования рук. Например, Android Auto получает возможности, позволяющие управлять частью функций с помощью голосовых команд и диалоговых систем искусственного интеллекта. Такие технологии потенциально могут снизить необходимость смотреть на экран или нажимать на него во время движения.

Таким образом, результаты исследования не дают оснований утверждать, что Spotify или другие музыкальные сервисы напрямую приводят к смертельным ДТП. Выявленная закономерность скорее указывает на необходимость изучить поведение водителей в моменты, когда они активно взаимодействуют со стриминговыми приложениями.

Особенно важным остается различие между простым прослушиванием уже запущенной музыки и поиском нового контента на смартфоне. Первое само по себе не было доказано как фактор повышения аварийности, тогда как любое дополнительное взаимодействие с телефоном может отвлекать от дороги.