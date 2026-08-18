Дослідження, опубліковане в науковому журналі JAMA Network Open, виявило зв'язок між виходом великих музичних альбомів і кількістю смертельних ДТП. У середньому в день релізу нового популярного альбому відбувалося на 15,1% більше аварій із летальними наслідками, ніж у дні безпосередньо до та після релізу.

Чому в дні прем'єр альбомів аварій може ставати більше?

Для аналізу науковці врахували низку інших факторів, які можуть впливати на аварійність. Зокрема, вони брали до уваги час доби, день тижня та кількість людей у транспортному засобі. Дослідники не намагалися визначити, що саме робив кожен водій перед аварією. Замість цього вони шукали статистичну закономірність на рівні великої кількості дорожніх пригод.

Для цього команда дослідників із Гарварду використала дані Fatality Analysis Reporting System – загальнонаціональної бази інформації про смертельні автомобільні аварії у США. Потім ці дані зіставили з чартами Spotify та датами виходу музичних альбомів. Вибірка охоплювала шість років – з 2017 до 2022 року. Саме аналіз цього періоду і дав показник у 15,1%.

Чи означає це, що Spotify підвищує ризик ДТП?

Не зовсім. Автори дослідження виявили саме кореляцію, а не доведену причинно-наслідкову залежність між прослуховуванням музики через стримінгові сервіси та смертельними аваріями.

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Це важливе уточнення. Сам факт того, що в день виходу популярного альбому кількість смертельних ДТП була вищою, ще не доводить, що саме музичний стримінг спричинив ці аварії. Одним із можливих пояснень може бути поведінка водіїв зі смартфонами. Коли виходить новий альбом, люди можуть частіше відкривати Spotify, шукати нові релізи, перемикати композиції або взаємодіяти з інтерфейсом застосунку під час руху.

На відміну від заздалегідь підготовленого плейлиста, пошук нової музики в сервісі вимагає додаткової уваги. Особливо це актуально через інтерфейси стримінгових платформ, які постійно змінюються та пропонують користувачам новий контент. Водночас саме прослуховування музики під час керування автомобілем не було доведено як небезпечна дія сама по собі.

Чи може музика впливати на стиль водіння?

Інший аспект полягає не в смартфоні, а безпосередньо в характері музики. Деякі попередні дослідження пов'язували інтенсивну музику з високим темпом із більш ризикованою поведінкою за кермом.

Проте ці дані не означають, що будь-яка музика автоматично робить водіння небезпечнішим. Важливішим фактором може залишатися рівень відволікання людини. Саме тому ситуація з музичним стримінгом відрізняється від використання телефона для дзвінків або листування. Зв'язок між використанням смартфона за кермом і ризиком аварій вже неодноразово досліджували.

Наприклад, Naturalistic Teenage Driving Study продемонструвало прямий зв'язок між текстовими повідомленнями та телефонними розмовами під час керування автомобілем і дорожніми аваріями. Ризики відволікання водіїв також визнає Міністерство транспорту США. У випадку зі стримінгом доказів поки недостатньо, щоб зробити аналогічний висновок.

Як зменшити ризик під час прослуховування музики?

Найпростіший спосіб уникнути зайвого відволікання – налаштувати музику ще до початку руху. Якщо плейлист або альбом вже запущений, водієві не потрібно постійно взаємодіяти зі смартфоном.

Сучасні автомобільні мультимедійні системи також поступово переходять до більшої кількості функцій без використання рук. Наприклад, Android Auto отримує можливості, які дозволяють керувати частиною функцій за допомогою голосових команд та розмовних систем штучного інтелекту. Такі технології потенційно можуть зменшити необхідність дивитися на екран або натискати на нього під час руху.

Отже, результати дослідження не дають підстав стверджувати, що Spotify або інші музичні сервіси безпосередньо спричиняють смертельні ДТП. Виявлена закономірність радше вказує на необхідність дослідити поведінку водіїв у моменти, коли вони активно взаємодіють зі стримінговими застосунками.

Особливо важливим залишається відмінність між простим прослуховуванням уже запущеної музики та пошуком нового контенту на смартфоні. Перше саме по собі не було доведено як фактор підвищення аварійності, тоді як будь-яка додаткова взаємодія з телефоном може відволікати від дороги.