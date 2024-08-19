Илон Маск говорит, что точно умрет до того, как люди полетят на Марс, если мы не ускорим науку

В новой книге "SpaceX: Илон Маск и последний рубеж" научный журналист Брэд Берган показывает видение Маска и того, как он пришел к созданию бизнеса, который стал жизненно важным для национальных агентств, таких как NASA, и других предприятий, которые имеют амбиции исследовать космос. В частности он исследует огромные расходы, связанные с космическими путешествиями и то, когда же мы окажемся на Марсе.

Недосягаемый космос

"Если мы не ускорим темпы прогресса, я точно умру до того, как мы полетим на Марс", – заявил Илон Маск. Он добавил: "Если нам понадобилось 18 лет, чтобы подготовиться к отправке первых людей на орбиту, мы должны повысить уровень инноваций, или, исходя из прошлых тенденций, я точно умру раньше, чем [человечество высадится на] Марс".

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Такие заявления – это холодный душ после всех оптимистичных прогнозов, которые мы слышали от Маска раньше. Путешествие человека на Марс очень вероятно в ближайшие десятилетия. Ученые планируют сначала высадиться на Луне и построить там постоянную базу с колонистами, а затем использовать этот опыт в колонизации Красной планеты.

Но может ли поселение на Марсе быть достаточно развитым, чтобы содержать второстепенный персонал, а не только нескольких главных поселенцев? Станут ли межпланетные билеты достаточно дешевыми, чтобы быть доступными не только самым богатым землянам? Книга утверждает, что никому из людей, живущих сегодня, не стоит на это рассчитывать, ведь это перспектива еще более отдаленного будущего.

Относительно стоимости Маск ранее говорил, что он "уверен", что перелет на Марс в конце концов может стоить менее 500 000 долларов, а возможно, даже менее 100 000 долларов. Эти цифры он приводил еще в 2019 году, поэтому с поправкой на нынешнюю инфляцию это 600 000 и 120 000 долларов соответственно .

. Что касается стоимости строительства поселения на Марсе, то она будет зависеть от стоимости подъема тонны материала на Красную планету. В 2017 году Маск подсчитал, что цена перевозки материалов на Марс будет составлять 140 000 долларов за тонну. Сейчас это 174 260 долларов, поэтому можно смело округлять эту цифру 200 000 за тонну до того времени, когда Starship сможет начать осуществлять полеты на Марс. В 2017 году Илон Маск заявил, что 100 миллиардов долларов — это реальная цифра для завершения строительства поселения на Марсе. Если придерживаться предыдущих поправок, то это почти 200 миллиардов долларов.

Маск также подсчитал, что это может быть сделано уже в 2050 году, но учитывая многочисленные неудачи миссии Artemis и задержки строительства SpaceX's Starship, а также геополитический диссонанс между космическими державами, это очень неопределенная оценка.