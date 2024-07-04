SpaceX имеет на орбите более 100 спутников Starlink с поддержкой сотовой связи

Компания SpaceX достигла значительных успехов в реализации своей миссии по развертыванию спутниковой группировки, способной подключать немодифицированные смартфоны к интернету. Сейчас на орбите уже находится более ста таких спутников Starlink.

Расширение возможностей спутников

Во время своей последней миссии SpaceX успешно запустила очередную партию спутников Starlink, 13 из которых оснащены технологией для обеспечения интернетом устройств мобильной связи. Эти спутники могут поддерживать передачу сообщений, голоса и данных непосредственно на стандартные смартфоны.

А тем временем SpaceX представила Starlink Mini – компактную и более дешевую антенну для спутникового интернета

Эта инициатива началась в январе, и общее количество этих современных спутников уже достигло 103. Старший директор SpaceX Сара Спанжело объявила, что до конца года ожидается запуск еще нескольких сотен спутников.

Сервис будет готов к осени

Темпы развертывания увеличиваются, чтобы обеспечить готовность созвездия к обслуживанию клиентов T-Mobile в США к осени. Вице-президент SpaceX по инжинирингу Майкл Николс заявил в прошлом месяце, что для обеспечения надежного покрытия понадобится около 300 спутников.

В июне SpaceX предоставила Федеральной комиссии по вопросам связи (FCC) обновленную информацию о своем прогрессе, отметив, что прямые тесты системы сотовой связи достигли или превысили все поставленные цели. Во время этих тестов скорость входящей связи достигла 17 Мбит/с, а устройства Samsung Galaxy, Apple iPhone и Google Pixel успешно подключались к спутникам.

Несмотря на эти достижения, SpaceX все еще ожидает одобрения FCC, чтобы предлагать услуги связи абонентам T-Mobile. Стоимость этих услуг пока что не разглашается. Потенциальные выгоды, однако, являются значительными, особенно для обеспечения высокоскоростного доступа к Интернету в сельских и отдаленных районах, где наземные сети являются недостаточными или недоступными.

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SpaceX планирует начать с услуг обмена текстовыми сообщениями, а к 2025 году расширить сферу услуг, включив в нее голосовую связь и передачу данных. Компания сталкивается с конкуренцией со стороны AST SpaceMobile и Globalstar, последняя из которых сотрудничает с Apple, предлагая аналогичные услуги спутниковой связи.