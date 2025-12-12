Экономия или вред: стоит ли выключать Wi-Fi на ночь, или когда вы им не пользуетесь

Многие пользователи имеют привычку выключать электроприборы из розетки перед сном или выходом из квартиры. Это часто касается и маршрутизаторов. Владельцы техники пытаются таким образом сэкономить деньги или защитить себя от "вредного" излучения, однако такая привычка имеет определенные недостатки.

На практике постоянное обесточивание сетевого оборудования может принести больше хлопот, чем реальной пользы для кошелька или безопасности данных, рассказывает 24 Канал.

Почему не стоит выключать роутер и какие аргументы обычно ошибочны?

Вопрос о том, нужно ли выдергивать шнур питания маршрутизатора, когда интернет якобы не нужен, вызывает немало споров.

На платформе Reddit пользователи очень часто обсуждают похожие темы, делятся собственным опытом и определяют преимущества и недостатки того или иного решения.

Обычно сторонники "цифровой тишины" руководствуются тремя основными мотивами: счетами за свет, кибербезопасность и страх перед излучением. Рассмотрим реальное положение дел.

, финансовая выгода является мизерной. Маршрутизаторы спроектированы так, чтобы потреблять критически мало энергии. Даже если устройство будет работать круглосуточно в течение всего года, общие расходы на электричество для него составят ориентировочно 200 гривен. Это слишком малая сумма, чтобы ради нее создавать себе ежедневные неудобства. Во-вторых, отключение не спасает от хакеров. Логика проста: если устройство офлайн, его невозможно взломать. Однако это работает только в короткий промежуток вашего сна или отсутствия. Киберпреступники могут атаковать днем, пока вы пользуетесь сетью. Гораздо более эффективным методом защиты является изменение заводского пароля администратора и включение современных протоколов шифрования, а не физическое отключение питания. Некорректные настройки сети несут гораздо больше рисков утечки данных, чем работа роутера ночью.

В-третьих, мифы о вредном излучении существенно преувеличены. Сигналы Wi-Fi используют очень низкую частоту, которая не является вредной для человека. В повседневной жизни нас окружает множество источников излучения, и на сегодня нет никаких научных доказательств того, что радиоволны от домашнего интернета имеют негативное влияние на здоровье.

Зато существует ряд веских причин оставить роутер включенным.

Автоматические обновления. Производители гаджетов и программного обеспечения часто планируют загрузки тяжелых обновлений на ночное время, чтобы не мешать пользователям. Если выключить Wi-Fi, ваш телефон или планшет начнет обновляться днем, замедляя работу именно тогда, когда устройство вам нужно.

Износ оборудования. Роутеры созданы для непрерывной работы 24/7. Ежедневное отключение и повторный запуск создают лишнюю нагрузку на внутренние компоненты (конденсаторы и блоки питания). Постоянные циклы включения/выключения могут привести к преждевременной поломке устройства, сокращая срок его службы.

Работа "Умного дома". Современные устройства, такие как смарт-лампочки, розетки, камеры видеонаблюдения или голосовые ассистенты, зависят от стабильного соединения. Если вы выключите интернет, ваша камера безопасности перестанет записывать события, а умная колонка не сможет включить свет, если вы проснетесь ночью. Интернет вещей (IoT) требует постоянного доступа к сети.

Потеря времени. Загрузка роутера и восстановление соединения занимает время. Это создает ненужные препятствия для вашей производительности, заставляя ждать доступа к сети каждое утро.

Итак, вместо того, чтобы каждый вечер тянуться к розетке, лучше уделить внимание правильной настройке безопасности сети и позволить технике работать так, как это предусмотрел производитель.